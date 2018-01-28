Düşük gelirlilere ev müjdesi!

Adem Özdoğan

Düşük ve orta gelir grubunun ev sahibi olmasını kolaylaştıran bir düzenleme hayata geçiriliyor. Konut alımını teşvik edecek düzenleme kapsamında; "Yapı Tasarruf Sandığı" kurulması planlanıyor. Devletin bu sandığa yapacağı katkı ile hem vatandaş ev sahibi olması kolaylaşacak. Düzenlemenin, üzerinde çalışılan torba kanunda yer alacağı belirtiliyor. Ankara'da hazırlıkları yapılan düzenlenenin kısa süre içinde ilan edilmesi planlanıyor.Çalışmayla ilgili bilgi veren yetkililer, "Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi"nin gerekçesini söyle açıklıyor: Türkiye'de mortgage sistemini yavaş yavaş ortaya çıkartacak uzmanlaşmış bankacılığın gündeme gelmesi söz konusu. Bununla ilgili adımlar atılıyor. Bunlardan biri de yapı tasarruf sandığı sistemi."