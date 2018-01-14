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E-Ticarete 1,2 milyon yeni kadın müşteri

Birkaç yıl önce adeta erkeklerin tekelinde olan online alışveriş, artık kadınların da vazgeçilmezi haline geldi

E-Ticarete 1,2 milyon yeni kadın müşteri
TÜİK’in Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre, 2016’da kadınların yüzde 17,1’i internetten alışveriş yaparken, 2017’de bu oran yüzde 20,9’a yükseldi.

400’e yakın sanal mağazadan alıveriş yapanlara nakit para ödeyen Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, araştırmanın 16-74 yaş grubundaki 60 milyon insanı kapsadığını anımsatarak, “Bu rakamın yarısını kadınlar oluşturuyor. 2016’da 5,1 milyon olan kadın sanal alışveriş müşterisi, 2017 yılında 6,3 milyona yükseldi. Artık her 5 kadından biri online alışveriş yapıyor” dedi.

Avantajix.com’un datalarının da TÜİK verileriyle örtüştüğünü kaydeden Kayral, şunları söyledi:
Online alışveriş 4-5 yıl öncesine kadar adeta erkek müşterilerin tekelindeydi. Üyelerimizin sadece yüzde 20’si kadındı. Önce çalışan kadınlar, son 1-2 yılda da ev kadınları dijital alışverişin avantajlarını keşfetti. Artık üyelerimizin yarısına yakınını kadınlar oluşturuyor. Kadınlar da erkekler gibi günün 24 saati, dünyanın her yerinden alışveriş yapabiliyorlar. Çarşı, pazar gezmek yerine aradığı ürünün en uygun fiyatlısını birkaç saniye içinde karşılaştırma sitelerinde bulabiliyor. Tatilini ve katılacağı etkinlikleri, fırsat sitelerini kullanarak çok ucuza getirebiliyorlar. Ayrıca tüm bu alışverişlerini Avantajix.com gibi alışveriş yaptıkça para veren siteler üzerinden geçerek ekstra kazançlar sağlıyorlar.”
 

Kadınlar en çok giyime para harcıyor


TÜİK’in araştırmasına göre, kadınlar, online pazarda en fazla moda kategorisindeki ürünlere ilgi gösteriyor.. İnternetten alışveriş yapan her 100 kadından 76’sı yılda en az bir kez giyim, ayakkabı ve aksesuar ürünleri satın alıyor. Her 100 kadın 45’inin alışveriş sepetinde yılda en az bir kez kozmetik ürünler yer alırken, yine her 100 kadından 31’i de yılda en az bir kez internet üzerinden otel-seyahat harcaması yapıyor. 

Market alışverişinin rahatlığı da kadınların online alışverişe yönelmelerinde etkili oluyor. 5-10 litrelik su bidonlarını, meşrubatını, karpuzunu, kavununu, ununu, şekerini, kilo kilo deterjanı marketten alarak kan ter içinde eve taşımak yerine online satın alarak kapısına kadar getirtmek kadınlara artık daha cazip geliyor.

Her 4 kadından biri yılda en az bir kez gıda ve diğer günlük ev ihtiyaçlarını karşılamak için sanal mağazaları ziyaret ediyor.  
Kadınların online alışverişte en fazla satın aldıkları bir diğer ürün ise ev eşyası oluyor. 100 kadından 23’ü yılda en az bir kez ev eşyası satın alırken, sinema-konser biletleri, kitap-dergi, cep telefonu-bilgisayar da kadınların online alışveriş sepetlerinde sıkça yer alıyor.
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