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Ehliyet sınavında tablet dönemi

 Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) düzenlenen ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor

Ehliyet sınavında tablet dönemi
 Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), ehliyet alacak adayların direksiyon uygulama sınav değerlendirmeleri Ankara'daki pilot bölgede tablet bilgisayarlarla yapılmaya başlandı.
 

10 MİLYON SAYFA KAĞIT TASARRUFU


MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, uygulamanın kısa sürede yaygınlaştırılarak tasarruf imkanı sunacağını söyleyerek, şöyle konuştu: "Sürücü kursları ve kamuya yıllık 3 milyon liralık tasarruf sağlanacak. Ayrıca uygulama, yıllık 10 milyon sayfa kağıt tasarrufunu beraberinde getirecek."
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