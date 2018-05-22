Ekrem Güngörgil: Küçülerek ayakta kalmaya çalışıyorum

Güngörgil; “emeklilik günüm dolduğu halde, yaşa takıldığım için bekliyorum. Biraz Bağ Kur borcum var. Bu yüzden sağlık hizmeti de alamıyorum. Son 4 yıldır işler biraz durgun. Çünkü harcamalar çok yüksek olmaya başladı. Böyle olunca da bir bakıma devlet büyük ortağınız oluyor” dedi.

SEKTÖRÜN SONU KÖTÜ

Ekrem Güngörgil; “Günümüzde ben dahil esnafın büyük bir kesimi küçülerek ayakta kalmaya çalışıyor. 10 yıl önce yanımda 6 kişi vardı. Şu anda gördüğünüz gibi yalnız çalışıyorum. Esnafın kalkınması için, Bağ Kur’u düşürmeleri ve verginin bir kısmını kaldırmaları gerek. 2008 yılından sonra, ayakkabı ayağımızı sıkmaya başladı. Ayrıca çırak yetişmiyor, biz emekli olunca bu sektör ne olacak? Bunun yanıtını bilen yok” diyor.