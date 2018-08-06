Elektrikte serbest tüketici sayısı temmuzda azaldı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, geçen ay en fazla serbest tüketiciye sahip şehir, 77 bin 555 aboneyle İzmir oldu. İzmir'i, 64 bin 110 serbest tüketiciyle Konya ve 63 bin 224 aboneyle İstanbul izledi.

İSTANBUL'DA 63 BİN KİŞİ SERBEST TÜKETİCİ OLDU

İstanbul'un Avrupa yakasında 39 bin 659, Anadolu yakasında ise 23 bin 565 serbest tüketici sisteme dahil oldu. Serbest tüketici sayısı temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 52 azalarak 707 bin 255'e düştü. Grup bazında en fazla serbest tüketici kaydı 431 bin 864 ile meskenlerde gerçekleşti. Meskenleri 257 bin 177 aboneyle ticarethaneler izledi.

TERCİH HAKKI SUNULMUŞTU

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 1 Aralık 2017'de yıllık serbest tüketici limitini 2 bin 400 kilovatsaatten 2 bin kilovatsaate düşürmesinin ardından ortalama aylık 70 lira ve üzeri elektrik faturası ödeyen abonelerin, elektriği istediği tedarikçiden almasının önü açılmıştı.