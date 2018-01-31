Emeklilik için 10 yıl da yetebilir

YAŞ YUKARI ÇEKİLDİ



ÜÇ ŞART YERİNE GELECEK



EYLÜL 1999 MUCİZESİ



HESAP YAPARKEN YAŞA DİKKAT!

İdil Janet Demiray

SSK’lı olarak yıllarca çalışanlar her ay düzenli ve garanti gelir sağladığı için emekliliği iple çekiyor. Çalışanlar emeklilikte her ne kadar maaşlar düşük olsa da işsiz kalma korkusu daha ağır bastığından bir an önce emekli olmayı tercih ediyor. Ancak son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle emeklilik yaşı ve prim gün sayısı yükseldi, emeklilik zorlaştı.23 Mayıs 2002’den önce kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş, sigorta başlangıcından sonra 15 yıl geçmiş ve adına en az 3600 gün (10 yıl) prim ödenmiş olan SSK sigortalıları emekli olabiliyordu. Ancak 2002’de emeklilik şartlarında önemli değişiklikler yapıldı ve 15 yıl 3600 günle emekli olma şartı 25 yıl 4500 gün olarak yeniden belirlendi.Kazanılmış hakların korunması için düzenlemeye geçici bir madde eklendi. SSK’lıların 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim (10 yıl) ödeme gün sayısı ile emeklilik işlemleri halen bu geçici maddeye istinaden yapılıyor. Yalnız bu kazanılmış hak sadece 8 Eylül 1999’dan önce işe girmiş SSK’lılar için geçerli. 8 Eylül 1999 tarihi veya sonrasında işe girmiş olanlar bu haktan yararlanamaz.23 Mayıs 2002’den önce yaş, prim ve sigortalılık süresini yerine getirememiş olanlardan, 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olma, en az 3600 gün prim ödemiş olma şartını yerine getirme tarihine göre, yaş, kademeli artıyor. Buna göre; 15 yıl + 3600 gün şartını■ 24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında yerine getirdiyse kadın 52, erkek 56 yaşını doldurmuş olmalı.■ 24 Mayıs 2005 ile 23 Mayıs 2008 arasında yerine getirdiyse kadın 54, erkek 57 yaşını doldurmuş olmalı.■ 24 Mayıs 2008 ile 23 Mayıs 2011 arasında yerine getirdiyse kadın 56, erkek 58 yaşını doldurmuş olmalı.■ 24 Mayıs 2011 ile 23 Mayıs 2014 arasında yerine getirdiyse kadın 58, erkek 59 yaşını doldurmuş olmalı.■ 24 Mayıs 2014’ten sonra yerine getirdiyse kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurmuş olmalı.