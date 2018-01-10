Emeklilikte staj geçersiz

BAŞLANGIÇ TARİHİ



SİGORTALI İÇİN ÖDENEN



TARİH GÖZÜKSE DE...



HEYECAN YARATIYOR



SGK AÇIKLIK GETİRDİ

İdil Janet Demiray

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) alınan hizmet dökümünde stajla ilgili bilgilerin olması, hatta ilk işe giriş tarihi olarak staj başlangıcının yer alması heyecan yaratıyor. Çünkü, sigortalı çalışmaya başlanılan yıl, emekli olunacak yaşla primi direkt etkiliyor. SSK başlangıcı ne kadar önceyse emeklilik o kadar öne çekiliyor.Peki stajın emekliliğe etkisi ne? Bu sorunun cevabını bulabilmek için önce ticaret lisesinde, meslek lisesinde, çıraklık eğitiminde ve zorunlu stajda geçen dönemde hangi primlerin yattığına bakmak gerekiyor. İşveren staj döneminde, stajyerin başına gelebilecek meslek hastalığı ve iş kazasını içine alan kısa vadeli sigorta primini öder.Emeklilik hesabında ise uzun vadeli sigorta (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) primi ödenmez. Emeklilik primi ödenmediğinden bu dönem sigorta başlangıcı olarak kabul edilmiyor. SGK bilgisayar kayıtlarında işe başlama tarihi olarak staja başlama tarihi gözükse de staj dönemindeki çalışmalara ait sigortalılık günleri (primler) sistemde görünmez.Staja başlanınca bir sigorta numarası veriliyor. Bu numara tüm çalışma hayatı boyunca kullanılıyor. Numaranın staj başlangıcında verildiğinin farkedilmesi de heyecan yaratıyor. Bu durumdaki kişiler staj girişinin emeklilik için dikkate alındığını düşünüyor. Bu kişiler, prim hesabı yaparken ilk kez SSK’lı olarak işe başladığı tarihi dikkate almalı.SGK staj sigortasıyla ilgili kafa karışıklığını dün yaptığı bir açıklamayla giderdi. Staj sürelerinin emekliliğe sayılması için düzenleme yapılmadığını belirten SGK, “Sigortalılık başlangıcı ya da emeklilik yaşının hesaplanması dahil sosyal güvenlik hakları ancak kanunla düzenlenebilir” değerlendirmesinde bulundu.