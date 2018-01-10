İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

SON DAKİKA

Emeklilikte staj geçersiz

Staj sigortasının emeklilik hesabına dahil edilip edilmeyeceği en çok merak edilen konulardan. 5 milyon SSK’lıyı ilgilendiren bu konuyla ilgili SGK son noktayı koydu

Emeklilikte staj geçersiz

BAŞLANGIÇ TARİHİ


Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) alınan hizmet dökümünde stajla ilgili bilgilerin olması, hatta ilk işe giriş tarihi olarak staj başlangıcının yer alması heyecan yaratıyor. Çünkü, sigortalı çalışmaya başlanılan yıl, emekli olunacak yaşla primi direkt etkiliyor. SSK başlangıcı ne kadar önceyse emeklilik o kadar öne çekiliyor.


SİGORTALI İÇİN ÖDENEN


Peki stajın emekliliğe etkisi ne? Bu sorunun cevabını bulabilmek için önce ticaret lisesinde, meslek lisesinde, çıraklık eğitiminde ve zorunlu stajda geçen dönemde hangi primlerin yattığına bakmak gerekiyor. İşveren staj döneminde, stajyerin başına gelebilecek meslek hastalığı ve iş kazasını içine alan kısa vadeli sigorta primini öder.


TARİH GÖZÜKSE DE...


Emeklilik hesabında ise uzun vadeli sigorta (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) primi ödenmez. Emeklilik primi ödenmediğinden bu dönem sigorta başlangıcı olarak kabul edilmiyor. SGK bilgisayar kayıtlarında işe başlama tarihi olarak staja başlama tarihi gözükse de staj dönemindeki çalışmalara ait sigortalılık günleri (primler) sistemde görünmez.


HEYECAN YARATIYOR


Staja başlanınca bir sigorta numarası veriliyor. Bu numara tüm çalışma hayatı boyunca kullanılıyor. Numaranın staj başlangıcında verildiğinin farkedilmesi de heyecan yaratıyor. Bu durumdaki kişiler staj girişinin emeklilik için dikkate alındığını düşünüyor. Bu kişiler, prim hesabı yaparken ilk kez SSK’lı olarak işe başladığı tarihi dikkate almalı.


SGK AÇIKLIK GETİRDİ


SGK staj sigortasıyla ilgili kafa karışıklığını dün yaptığı bir açıklamayla giderdi. Staj sürelerinin emekliliğe sayılması için düzenleme yapılmadığını belirten SGK, “Sigortalılık başlangıcı ya da emeklilik yaşının hesaplanması dahil sosyal güvenlik hakları ancak kanunla düzenlenebilir” değerlendirmesinde bulundu.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Dünya Bankası, Türkiye'nin 2017 büyüme beklentisini yükseltti

Dünya Bankası, Türkiye'nin 2017 büyüme beklentisini yükseltti
1.2 milyon kişi kredi ve kart borcundan mahkemelik oldu

1.2 milyon kişi kredi ve kart borcundan mahkemelik oldu
10 kişiden biri ev alırken kazıklanıyor

10 kişiden biri ev alırken kazıklanıyor
Dolara petrol ateşi (Dolar ne kadar?)

Dolara petrol ateşi (Dolar ne kadar?)
Janssen Türkiye'de yeni atama

Janssen Türkiye'de yeni atama
Türk turizmciler gözünü Orta Doğu, Asya ve Kuzey Afrika'ya dikti

Türk turizmciler gözünü Orta Doğu, Asya ve Kuzey Afrika'ya dikti
Isı pompaları yüzde 80'e kadar tasarruf sağlıyor

Isı pompaları yüzde 80'e kadar tasarruf sağlıyor

İşte akaryakıt tasarrufu için dikkat etmeniz gerekenler

İşte akaryakıt tasarrufu için dikkat etmeniz gerekenler
Ünlü markaların taklit montları kapış kapış satılıyor!

Ünlü markaların taklit montları kapış kapış satılıyor!
Türk Metal’den grev tehdidi

Türk Metal’den grev tehdidi
SGK'dan staj ve öğrencilik süresi açıklaması

SGK'dan staj ve öğrencilik süresi açıklaması