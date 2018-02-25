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Emekliye 179 lira ek ödeme zammı

Yaklaşık 12 milyon emekliye ek ödeme zammı gündemde. Emekliler, halen maaşın yüzde 4-5’i oranında olan ek ödemenin yüzde 8’e çıkarılmasını bekliyor. Ek ödemelerde 179 liraya varan artış yaşanacak

Emekliye 179 lira ek ödeme zammı
Yılda iki kez enflasyona göre zam alan emekliler için şimdi de ek ödeme zammı gündemde. Emekli maaşlarıyla birlikte her ay verilen ek ödemenin artırılmasının gündeme gelmesi, milyonları heyecanlandırdı. Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme taşınan talep, büyük yankı uyandırdı. Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemenin oranı maaşın yüzde 4-5'i oranında olurken, şimdi en az yüzde 8'e yükseltilmesi bekleniyor. Talep hayata geçerse, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri her ay maaşlarının yüzde 8'i oranında ek ödeme alabilecek. Böylece emeklilerin pek çoğunun ek ödemesi 2 kat artacak.


RAKAMLAR DEĞİŞTİ


Mevcut düzenleme kapsamında, bu yıl maaşı bin 18 liranın altında olan emeklilere yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Bu ek ödeme her ay net maaşla birlikte hesaplara yatırılıyor. Yüzde 8'lik teklif hayata geçirilirse, maaşı 2 bin lira olan emekliye 80 lira (2.000 x % 4) ek verilirken, bu tutar 160 liraya (2.000 x %8) yükselecek. Halen en düşük emekli maaşı 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaşı alanın eline aylık 46,78 lira ek ödeme geçiyor. Ek ödeme yüzde 8'e çıkarılırsa, bu emeklinin ek ödemesi 74,85 liraya çıkacak. Böylece ek ödemede 28,07 lira artış olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 25 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaşı alan emekliye halen aylık 179,24 lira ek veriliyor. Ek ödeme, oran yüzde 8'e çıkartılırsa, 358 lira 48 kuruşa çıkacak. Emeklinin eline net maaş ve ek ödeme olarak 4 bin 660 lira 51 kuruş yerine 4 bin 839 lira 75 kuruş geçmeye başlayacak.


VERİLER YÜZDE 4 DİYOR


Emeklilerin Temmuz ayında alacakları zamlarla ilgili de veriler gelmeye başladı. Bugüne kadar açıklanan enflasyon verilerine göre Temmuz'da yüzde 4.02 oranında zam yapılması kesinleşti. Ancak önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon rakamları bu oranı değiştirecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar zam alıyorlar. Memur emeklileri Temmuz'da toplu sözleşmede belirlenen yüzde 4 zam alırken üstünde çıkacak enflasyon kadar da fark alacak.

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