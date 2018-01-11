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Emekliye çifte zam!

Yaklaşık 12 milyon emekli bu ay hem maaşını hem de ek ödemesin izamlı olarak almaya hazırlanırken, yılın ikinci zammı da Temmuz’da yapılacak. Tahminlere göre; zam oranı SSK ve Bağ-Kur’lularda yüzde 4.02 olacak 

Emekliye çifte zam!
Emekliler, yılın ilk zammını ceplerine koymaya hazırlanıyor. Yüzde 5.69 zamlı maaşlar ayın 17'sinde emeklilerin hesabına yatırılmaya başlanırken, yüzde 4 oranındaki ek ödemeler de yeni aylıklar üzerinden hesaplanacağından daha yüksek olacak. Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri her ay hem net maaşlarını hem de bunun yüzde 4'ü tutarında ek ödeme (vergi iadesi) alıyor. Bu ay net maaşlara yüzde 5.69 zam yansıtılacak. Net maaşlar artacağından, bunun üzerinden hesaplanan yüzde 4'lük ek ödeme de yükselecek. Emekliler böylece çifte artıştan yararlanmış olacak. SSK ve Bağ- Kur emeklileri ayın 17'sinden itibaren aylık alma günlerinde zamlı maaşlarını ceplerine koyacak. Memur emeklileri ise bu ayın başında maaşlarını zamsız olarak aldı. Zam farkları, önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılacak. Zam farkı en geç bir sonraki ayki aylıkla beraber ödenecek. Bu durumda emekli Şubat'ta artırılmış maaşıyla birlikte 1 aylık zam farkı da alacak.
 

ENFLASYON ETKİSİ HESAPTA


Emekliler, bu yıl ikinci zammı Temmuz'da alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının oranını, 2018'in ilk 6 aylık dönemindeki enflasyon belirleyecek. Memur emeklileri ise yüzde 3.5 zam ve 2018'in ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark alacak. 2018 Yılı Programı'nda Temmuz artışlarına ilişkin öngörü yer alıyor. Programda, bir önceki 6 aylık enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Temmuz'da maaşlarının yüzde 4.02 artırılacağı öngörülüyor. Memur emeklilerinin ise yüzde 3.5 zam + enflasyon farkı alacağı tahmin ediliyor.


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