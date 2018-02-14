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Emekliye ek zam!

Her ay verilen yüzde 4-5’lik ek ödemenin yüzde 8’e çıkarılmasıt eklifi emeklileri sevindirdi. Artış, SSK ve Bağ-Kur’luya 28-179 TL zam getirecek 

Emekliye ek zam!
Emeklilere her ay net maaşlarıyla birlikte verilen ek ödemenin artırılması gündeme geldi, milyonlar heyecanlandı. Halen maaşın yüzde 4-5'i oranında verilen ek ödeme için Türkiye Emekliler Derneği'nin "En az yüzde 8 olsun" teklifine, ilgili bakanlıkların vereceği yanıt merakla bekleniyor. Talep hayata geçerse, emeklilerin gelirinde 28 ile 179 lira arasında artış yaşanacak. Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemenin oranı, maaşa göre değişiyor. Bu yıl maaşı bin 18 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Yüzde 8'lik teklif hayata geçirilirse, emeklilerin ek ödemelerinde 2 kata varan artış yaşanacak. Halen en düşük emekli maaşı 935,60 lira. Bu maaşı alan emeklinin eline aylık 46,78 lira ek ödeme geçiyor. Oran yüzde 8'e çıkarılırsa, bu emeklinin ek ödemesi 74,85 liraya çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 25 kuruş. Bu maaşı alan emekliye halen aylık 179,24 lira ek veriliyor. Ek ödeme, oran yüzde 8'e çıkartılırsa, 358,48 liraya yükselecek.
 

BORÇ BİTECEK, AYLIK GELECEK


Prim borcu olan Bağ-Kur'lulara krediyle emeklilik imkanı için SGK ve Ziraat Bankası protokol imzaladı. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Prim borcunu ödemesi halinde emekli olabilecek esnafımıza yönelik bu protokol, askerlik ve doğum borçlanması yaptığı takdirde emekli olma hakkına sahip olanları da kapsıyor. Durdurulan sürelerinin ihya edilmesi halinde yaşlılık aylığı bağlanmaya hak kazanacaklar da protokol kapsamında" dedi. SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı da Bağ-Kur'lulara yüzde 1.28 faiz oranı ve 48 ay vadeyle kredi imkanı sağlandığını belirtti. Kredinin ödemesi, emekli aylığıyla yapılacak.


15 BİN KİŞİYE UCUZ EV


TOKİ Başkanı Ergün Turan, 2017'de hiç ev sahibi olmayan 15 bin emekliyi ev sahibi yaptıklarını belirterek, "2018'de de 15 bin emekliyi ev sahibi yapmayı hedefliyoruz" dedi. Bursa'da emekliler için bin 100 konut yaptıklarını anlatan Turan, "Karabük'te de sadece emekli vatandaşlarımıza binin üzerinde konut yapıyoruz. Arazi üretebildiğimiz her yerde emeklileri konut sahibi yapıyoruz" diye konuştu. Vatandaşlara 300-400 lira taksitle Anadolu'da ev sahibi olabilecekleri çağrısında bulunan Turan, "Vatandaşlar bizi takip etsin" dedi.


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