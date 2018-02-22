Engelli raporuyla emeklilik şartı

BAĞKURLU DA DAHİL



YÜZDE 40 VE ÜZERİ

İdil Janet Demiray

Ancak kişi engelli ise emekli olmak için aranan üç şarttan biri olan yaş aranmadığı gibi prim ödeme gün sayısı ile sigortalılık süreleri daha da basitleştirildi. 2008’e kadar engelli sıfatıyla emeklilik hakkı olmayan Bağkurlu’lar da artık emeklilik hakkından yararlanabiliyor.Emeklilikte ilk sigorta tarihi belirleyici. İşe ne kadar geç başlandıysa prim ödeme ve yıl şartı artıyor. Engelli hakkıyla emekli olmak için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sevk edeceği hastane sağlık kurulundan en az yüzde 40 oranında işgücü kaybı olduğuna dair rapor ve maliyeden vergi indirim hakkı alınmalı. 6 Ağustos 2003-30 Eylül 2008 arasında sigortalı olan engelliler kademeli emeklilik hakkına sahip.