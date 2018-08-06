Erce Kardeşler, Standard Liege'e transfer oluyor Türk futboluna kazandırdığı oyuncularla adından söz ettiren, son olarak Fenerbahçe'ye kaleci Berke ile orta saha Barış'ı gönderen Altınordu, kalecisi Erce Kardeşler'i de Standard Liege'e uğurlamaya hazırlanıyor.