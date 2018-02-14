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Erdoğan'dan CHP'li Ağbaba'ya suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Malatya Milletvekili Ağbaba'nın kendisine yönelik "tehdit içeren sözleri" ile ilgili suç duyurusunda bulundu

Erdoğan'dan CHP'li Ağbaba'ya suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçede, şüpheli Ağbaba'nın 3 Aralık 2017'de Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen parti etkinliğinde yaptığı konuşmasına yer verildi.

KAMU DAVASI AÇILMASI TALEP EDİLDİ

Dilekçede, Ağbaba'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'li milletvekillerinin fezlekelerle korkutulmak istenildiğini iddia ettiği aktarıldı.
Konuşmanın devamından Ağbaba'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek "Biz, Kemal Kılıçdaroğlu'na dokunulursa Türkiye'yi onun başına yıkarız, o kadar söyleyelim." ifadeleriyle açık bir şekilde Erdoğan'ı tehdit ettiği belirtilen dilekçede, şüpheli hakkında kamu davası açılması talep edildi.

Dilekçede, tehdit suçuna ilişkin yargı mercilerinin emsal oluşturan bazı kararlarına da ver verildi.

AA


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