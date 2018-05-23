Ersan Gülüm: Beşiktaş'a bedavaya gelirim

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'a eski futbolcusundan transfer haberi geldi.

23 Mayıs 2018, Çarşamba 12:56
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Sezonu dördüncü sırada tamamlayan ve yeni sezon için çalışmalarına başlayan Beşiktaş'a transfer için haber geldi.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Çin'den Beşiktaş'a dönen ama beklentileri karşılayamayan Ersan Gülüm, siyah-beyazlı yönetime haber göndererek bedelsiz olarak imza atmaya hazır olduğunu söyledi.

Tecrübeli stoper Ersan alacaklarına karşılık bonservisini bedelsiz olarak alabileceğini ifade etti. (Akşam)


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