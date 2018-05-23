Ersan Gülüm: Beşiktaş'a bedavaya gelirim
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'a eski futbolcusundan transfer haberi geldi.
Sezonu dördüncü sırada tamamlayan ve yeni sezon için çalışmalarına başlayan Beşiktaş'a transfer için haber geldi.
Geçtiğimiz sezon devre arasında Çin'den Beşiktaş'a dönen ama beklentileri karşılayamayan Ersan Gülüm, siyah-beyazlı yönetime haber göndererek bedelsiz olarak imza atmaya hazır olduğunu söyledi.
Tecrübeli stoper Ersan alacaklarına karşılık bonservisini bedelsiz olarak alabileceğini ifade etti. (Akşam)