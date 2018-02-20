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Eşi vefat eden yoksul kadına 2 ayda bir 500 TL

Kadınların yoksulluktan daha fazla etkilendiği gerçeğinden hareketle oluşturulan ‘Eşi Vefat Etmiş Kadınlar için Bir Nakit Sosyal Yardım Programı’ hızla devam ediyor

Eşi vefat eden yoksul kadına 2 ayda bir 500 TL
Bu kapsamda eşi vefat etmiş, hâlihazırda evli olmayan kadınlara devlet ödeme yapıyor. İki ayda bir yapılan bu yardımdan eşi vefat eden ve maddi durumu iyi olmayan tüm kadınlar yararlanabiliyor mu? İşte detayları...

Başvuru nereye yapılacak?

Eşi vefat etmiş kadın vatandaşlar resmi ikametgahlarının bulunduğu il/ilçe sınırları içinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı’na (kaymakamlık içinde bulunuyor) başvuru yapınca süreç başlıyor. Başvuruda nüfus cüzdanı dışında herhangi bir belge istenmiyor.

● Ödeme ne kadar?

Aylık 250 lira. İki ayda bir 500 lira olarak yatırılır.

● Eşimden boşandım faydalanabilir miyim?

Hayır. Son evli olduğunuz resmi nikahlı eşinizin vefat etmiş olması gerekiyor.


İŞE BAŞLARSA


● İmam nikahlı eşim vefat etti yardım alır mıyım?

Hayır. Resmi nikahlı eşinin vefat etmiş olması şartı var.

● Eşim vefat ettikten sonra evlendim. Yararlanır mıyım?

Evlenenler alamıyor.

● Şu anda başka birisiyle yaşıyorum, alabilir miyim?

Hayır. Birisi ile yaşadığınız tespit edilirse bu yardım kesilir.

● Sigortalı işe başladım bu parayı alabilir miyim?

SGK’lı işe başlayan bu ödemeden yararlanamıyor.


GELİR TESTİ ŞARTI


● Muhtaçlık durumumun yükselmesi yardıma engel mi?

Evet. Hanedeki kişi başına aylık gelirin 484 liranın üzerine çıkması durumunda ödeme kesilir.

● 65 yaş aylığı alıyorum. Dul maaşı alabilir miyim?

Hayır alamazsınız, ikisinden birini tercih edeceksiniz.

● Adres değiştirsem maaş kesilir mi?

Evet kesilebilir. Bu durumu bağlı olduğunuz vakıfa bildirip transfer işlemi yapmalısınız.

● Ödeme nereden yapılır?

Para PTT şubelerinden alınıyor. Sosyal Yardım Kartı’yla ATM’lerden çekim yapılabiliyor.


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