Eşi vefat eden yoksul kadına 2 ayda bir 500 TL



İŞE BAŞLARSA



GELİR TESTİ ŞARTI

İdil Janet Demiray

Bu kapsamda eşi vefat etmiş, hâlihazırda evli olmayan kadınlara devlet ödeme yapıyor. İki ayda bir yapılan bu yardımdan eşi vefat eden ve maddi durumu iyi olmayan tüm kadınlar yararlanabiliyor mu? İşte detayları...Eşi vefat etmiş kadın vatandaşlar resmi ikametgahlarının bulunduğu il/ilçe sınırları içinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı’na (kaymakamlık içinde bulunuyor) başvuru yapınca süreç başlıyor. Başvuruda nüfus cüzdanı dışında herhangi bir belge istenmiyor.Aylık 250 lira. İki ayda bir 500 lira olarak yatırılır.Hayır. Son evli olduğunuz resmi nikahlı eşinizin vefat etmiş olması gerekiyor.Hayır. Resmi nikahlı eşinin vefat etmiş olması şartı var.Evlenenler alamıyor.Hayır. Birisi ile yaşadığınız tespit edilirse bu yardım kesilir.SGK’lı işe başlayan bu ödemeden yararlanamıyor.Evet. Hanedeki kişi başına aylık gelirin 484 liranın üzerine çıkması durumunda ödeme kesilir.Hayır alamazsınız, ikisinden birini tercih edeceksiniz.Evet kesilebilir. Bu durumu bağlı olduğunuz vakıfa bildirip transfer işlemi yapmalısınız.Para PTT şubelerinden alınıyor. Sosyal Yardım Kartı’yla ATM’lerden çekim yapılabiliyor.