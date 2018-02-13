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Esnaf ucuz kredi almak için nereye başvurmalı?


​Esnafın elini rahatlatacak karar 10 Ocak’taki Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Buna göre; ‘Esnaf ve Kefalet Kooperatifleri (TESKOMB), bu yıl toplam 400 bin esnafa 13 milyar lira kredi kullandıracak.

Esnaf ucuz kredi almak için nereye başvurmalı?

YÜZDE 50 İNDİRİMLİ


İşini büyütmek, dükkan almak, aracını yenilemek, makine ve teçhizat alımı yapmak isteyen esnaf, kendi kredibilitesine göre bu pastadan pay alacak. Kredilerin üst limiti 500 bin liraya, vadesi 10 yıla kadar çıkıyor. Faizin yarısını Hazine (devlet) karşılıyor.


SIFIR ARAÇ İÇİN


İşini büyütmek isteyen esnaf 5 yıl vadeli 200 bin liraya kadar işletme kredisi alabilecek. İsteyen esnaf, kira ödediği dükkanını 500 bin liraya kadar kredi çekerek alabilecek. Dükkan ve araç kredisinin vadesi 10 yıl olacak. Ayrıca, esnaf isterse ticari aracını (taksi, TIR, kamyonet, minibüs, otobüs gibi) 500 bin liraya kadar faiz indirimli krediyle değiştirebilecek. Yani sıfırını alabilecek.


EL EMEĞİNE HİÇ FAİZ YOK


Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş el dokuma işleri, bakır işletmeciliği, bastonculuk, semercilik, çini, yazmacılık ve çömlek yapımı gibi meslek kollarında faaliyet gösteren ve ‘Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi’ sahibi esnaf ve sanatkarlar ise kredi aldıklarında hiç faiz ödemeyecek. Bu işin eğitimini alıp kendi işini kurana faizsiz kredi kullandırılacak.


PEKİ SİSTEM NASIL İŞLİYOR?


Esnaf Kooperatifleri, esnafa kefalet veriyor. Yani durumunu inceleyip uygun gördüğü esnafa kefil oluyor. Bu yüzden ilk başvuru Kooperatife yapılacak. 81 ilin tamamında 1000’e yakın kooperatif var. Başvuru dosyası incelendikten sonra uygun görülen esnaf, belirlenen kredi tutarıyla birlikte Halkbank’a yönlendirilecek. Kredi Halkbank aracılığıyla verilecek.


ÜCRET YOK


Başvuru esnafın bağlı olduğu kooperatiflere yapılıyor. Kooperatifler kredi başvurusu yapan esnaftan herhangi bir ücret talep etmiyor, ayrıca aidat da ödenmiyor. Sadece alınan krediden komisyon kesiyor. Kooperatifler kredi alırken özellikle esnafın ipotek şartını yerine getirmesini istiyor. İpoteğin yanında ‘kefil’, ‘ticari işletme rehni’ de talep ediliyor.


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