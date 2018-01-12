Esnafın, ustanın kefil derdine son



100 TL'NİN 98'İ DÖNDÜ



KREDİYE KOLAY ULAŞIM



ORTAK BANKALARDAN



KISA SÜREDE SONUÇLANIYOR



FAİZİ YÜZDE 15-16



İSTENEN BELGELER

İdil Janet Demiray

Hazine garantili olduğu için birinci sınıf kredi sayılıyor. Şirketlere cansuyu olması için devreye alınan KGF kapsamında 250 milyarlık kefalet limiti sağlanmış, bunun da 210 milyarlık kısmı geçen yıl kullanılmıştı.Şimdi bu sistem kalıcı hale gelecek. Konuyla ilgili açıklamayı Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci yaptı. Zeybekci, “KGF teminatlı kredilerde geri ödemeler başladı. Son derece başarılı gidiyor. Kullandırılan kredilerin geri dönme oranları yüzde 98. Normal bankacılık sistemi içerisindeki performanstan daha yüksek” değerlendirmesinde bulundu.KGF’nin geçici değil kalıcı bir uygulama haline geleceğini belirten Zeybekci, “Çalışmalar bitti. Birkaç hafta içinde Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararı paylaşılacak. Yeni düzenlemeyle KOBİ’lerin dışında en küçük esnaf, hatta ustalar da bu krediyi kullanabilecek. Böylece krediye ulaşmanın önünde teminat, kefil engeli kalmayacak” diye konuştu.Esnaf ve ustalar için sistem devreye girince KGF, çeşitli kredi ve destek imkânlarından yeterince yararlanamayan esnafın krediye erişimlerini kolaylaştıracak. Devletin kefil olduğu bu krediler için KGF’nin birlikte çalıştığı bankalara (kgf.com.tr’de var) başvuru yapılacak. 9 aydan 3 yıla kadar geri ödemesiz olan kredilerde vade amacına göre 120 aya kadar çıkabiliyor.Kredi başvuruları incelendikten sonra 2 gün içinde sonuçlandırılıyor. Şu ana kadar 365 bin firma KGF aracılığıyla 210 milyar lira kredi kullandı. Esnaf ve ustaların sisteme dahil olmasıyla bu sayının 1 milyona ulaşması bekleniyor. Bu yıl kullandırılacak kredi tutarının 150 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Esnaf ve usta kredilerinin ortalama limitinin 100 bin lira olacağı belirtiliyor.Kredi faizleri devlet kefaleti olduğu için nispeten daha uygun. Şu ana kadar kullandırılan kredilerde ortalama faiz yüzde 15-16 civarında. Bu uygulama faiz destekli kredilerden farklı. Faiz yüksek olsa da teminat sıkıntısı yaşayan esnafa, işletme ve yatırım kredilerinin kapısını açacak.● Başvuru ücreti tahsilat dekontu● Beyan● Vergi borcuna sorgulama yazısı● SGK borcuna sorgulama yazısı● Risk raporu● Vergi levhası● Nüfus cüzdanı fotokopisi.