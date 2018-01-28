Ethereum yeni zirveye doğru koşuyor!



BİTCOİN KARŞISINDA DA GÜÇLENİYOR

Adem Özdoğan

Kripto para piyasaları ayın son hafta sonunda hızla yükselişe geçti. En büyük beş kripto para içerisinde Ethereum gün içinde artışını yüzde 17'lere kadar çıkarırken piyasa hacmi açısından da Bitcoin ile arasındaki farkı kapatıyor.Cuma günü 11.070 dolar seviyesinden işlem gören en büyük kripto para Bitcoin Cumartesi gününden itibaren başlattığı yükselişine bugün de devam ederek 12.181 doları gördü. Bitcoin TSİ 15.56 itibarıyla yüzde 6,98 artışla 11.742 dolar seviyesinde bulunuyor.Kripto para piyasalarında son zamanlardaki düşüşten en az etkilenen ikinci en büyük kripto para Ethereum ise cuma günkü 1.053 dolar seviyesinden yükselişe geçerek bugün Binance borsasında 1.276 dolara kadar yükseldi. Ethereum şu sıralar günlük bazda yüzde 15,21'lik artışla 1.223 dolardan işlem görüyor.Bitcoin karşısında da hızla değer kazanan Ethereum, dünyanın en büyük kripto parası karşısında bugün yüzde 7,8 değer kazanarak 0,1 Bitcoin'e yükseldi.Ethereum'un piyasa hacmi de aynı şekilde hızla yükseliyor. Ethereum'un son 24 saat içerisindeki hacmi yüzde 15,37 artarak 119,5 milyar dolara yükselirken Bitcoin'in piyasa hacmi yüzde 6,31 artışla 198 milyar dolar oldu.Bugünkü işlemler içerisinde Bitcoin'in işlem payı yüzde 34, Ethereum'un ise yüzde 19 olurken 591 milyar dolarlık pazar payının yüzde 34'ünü Bitcoin, yüzde 20'sini Ethereum, yüzde 8,5'ini Ripple ve yüzde 37,4'ünü diğer kripto paralar oluşturuyor.Ethereum en son 13 Ocak'ta 1.427 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırarken Bitcoin en son geçen yıl 17 Aralık'ta 19.891 dolar ile tarihi rekorunu kırmıştı.En büyük beş kripro para içerisinde yer alan Ripple yüzde 8,17 artışla 1,29 dolar, Bitcoin Cash yüzde 8,82 artışla 1.722 dolar ve Cardano yüzde 8,89 artışla 0,66 dolar seviyesinde bulunuyor.