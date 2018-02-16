​Etil alkol, yaprak sigara kağıdı ve filtresi ithalatı izinle yapılabilecek (Bira kiti yasaklandı mı?)

Tütün ve alkol ürünlerinin ithalatı
na yönelik düzenlemeye gidildi. Ekonomi Bakanlığı
tarafından hazırlanan Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği
, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğ, söz konusu ürünlerin ithalatında ilgili teknik mevzuata uygunluğunun belgelenmesine, bildiriminin yapılmasına ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenliyor. İthal edilecek ürünler, bu konudaki standartları düzenleyen yönetmeliklerdeki hükümlere uygun olacak.
Etil alkol
UYGUNLUK BELGESİ DÜZENLENECEK
ve metanol
ile tütün, tütün mamulleri, yaprak sigara kağıdı, makaron ve sigara filtresi ithalatı
nda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
nca uygunluk
belgesi düzenlenecek. Belge, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinde e-belge olarak da düzenlenebilecek.
ALKOLLÜ İÇKİ BİLDİRİMİ YAPILMASI ZORUNLU OLANLAR...
İthalatçı tarafından, piyasaya arz edilecek malttan üretilen bira
lar, taze üzüm şarabı
, vermut
ve diğer taze üzüm şarapları, fermante edilmiş diğer içecekler
, alkol derecesi hacim itibarıyla yüzde 80’den az olan tağyir edilmemiş etil alkol, damıtma yoluyla elde edilen alkollü içkiler
, likör
ler gibi ürünler için ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına alkollü içki bildirimi yapılması zorunlu olacak.
İTHAL EDİLEMEYECEK ÜRÜNLER
Öte yandan, dökme alkollü içkiler
in, alkollü içki kökenli karışım içkiler
in, alkollü içki üretiminde kullanılabilecek tarımsal kökenli distilatlar
ın ve su, gıda alkolü
gibi hammadde veya katkı maddeleri
ilavesiyle alkollü içki
hazırlanmasında kullanılabilecek konsantre içkilerin serbest dolaşımı ve ithali yapılamayacak.
Tebliğle 30 Aralık 2016’da yayımlanan Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği yürürlükten kaldırıldı.
BİRA KİTLERİ YASAKLANDI MI?
Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından sosyal medyada başlayan, evde bira yapımı
için kullanılan bira kitleri yasaklandı mı
sorusuna da sektör temsilcilerinden yanıt geldi. Düzenlemede bira kitleriyle ilgili bir durum bulunmadığı belirtildiği.
Yusuf Cevahir