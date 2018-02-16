​Etil alkol, yaprak sigara kağıdı ve filtresi ithalatı izinle yapılabilecek (Bira kiti yasaklandı mı?)



UYGUNLUK BELGESİ DÜZENLENECEK



ALKOLLÜ İÇKİ BİLDİRİMİ YAPILMASI ZORUNLU OLANLAR...

İTHAL EDİLEMEYECEK ÜRÜNLER



BİRA KİTLERİ YASAKLANDI MI?

Yusuf Cevahir

na yönelik düzenlemeye gidildi.tarafından hazırlanan, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Tebliğ, söz konusu ürünlerin ithalatında ilgili teknik mevzuata uygunluğunun belgelenmesine, bildiriminin yapılmasına ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenliyor. İthal edilecek ürünler, bu konudaki standartları düzenleyen yönetmeliklerdeki hükümlere uygun olacak.veilendancabelgesi düzenlenecek. Belge, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinde e-belge olarak da düzenlenebilecek.İthalatçı tarafından, piyasaya arz edilecek malttan üretilenlar,ve diğer taze üzüm şarapları,, alkol derecesi hacim itibarıyla yüzde 80’den az olan tağyir edilmemiş etil alkol, damıtma yoluyla elde edilenler gibi ürünler için ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına alkollü içki bildirimi yapılması zorunlu olacak.Öte yandan,in,in,ın ve su,gibi hammadde veyailavesiylehazırlanmasında kullanılabilecek konsantre içkilerin serbest dolaşımı ve ithali yapılamayacak.Tebliğle 30 Aralık 2016’da yayımlanan Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği yürürlükten kaldırıldı.Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından sosyal medyada başlayan,için kullanılansorusuna da sektör temsilcilerinden yanıt geldi. Düzenlemede bira kitleriyle ilgili bir durum bulunmadığı belirtildiği.