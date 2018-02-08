İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Ev alana 20 bin TL

Bankada birikim yapıp ilk evini alanlara verilen devlet katkısı artıyor. Azami tutar 15 bin liradan 20 bin liraya çıkıyor. Ayrıca tapu harcında indirim ve düşük faizli kredi yolu da açılıyor

Ev alana 20 bin TL
Vatandaşın ev sahibi olmasını kolaylaştırmak, tasarrufları artırmak için başlatılan konut hesabı, daha cazip hale getiriliyor. Mevcut uygulama, konut hesabındaki birikim tutarının maksimum yüzde 20'si kadar, 15 bin lirayı geçmeyecek şekilde devlet katkısı verilmesini içeriyordu. Meclis'teki torba yasa tasarısıyla azami yüzde 20 olan devlet katkısı oranı yüzde 25'e çıkarılacak.
 

DEVLET KATKISI 20 BİN LİRA 


Maksimum devlet katkısı tutarı da 15 bin liradan 20 bin liraya yükseltilecek. Böylece konut hesabı açıp birikim yapanlar, evlerini aldıklarında 20 bin liraya varan devlet katkısına kavuşacak. Ayrıca 2 destek daha geliyor. Torba yasa tasarısıyla, bu kapsamda alınacak konutların tapu harcında indirim yapılması ve daha düşük kredi faizi imkanı sağlayacak sözleşmelere ilişkin esasların düzenlenmesi için Bakanlar Kurulu'na yetki alınacak.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Emekliye yüzde 8 ek ödeme

Emekliye yüzde 8 ek ödeme
Geliri olmayan yaşlıya 785 lira

Geliri olmayan yaşlıya 785 lira
Los Angeles Times 500 milyon dolara satıldı

Los Angeles Times 500 milyon dolara satıldı

7 Şubat Çarşamba güncel altın fiyatları! (Çeyrek altın ne kadar?)

7 Şubat Çarşamba güncel altın fiyatları! (Çeyrek altın ne kadar?)
Rus şirketten Akkuyu açıklaması

Rus şirketten Akkuyu açıklaması

Avrupa hava trafiğinde 'Türkiye' damgası

Avrupa hava trafiğinde 'Türkiye' damgası
Tesco, 4 milyar sterlin ödemek zorunda kalabilir

Tesco, 4 milyar sterlin ödemek zorunda kalabilir
Benzine 12 kuruş indirim geliyor

Benzine 12 kuruş indirim geliyor
Savunmada 2018'e hızlı başlangıç

Savunmada 2018'e hızlı başlangıç
Artvin'de av izni çıkan hayvanlara 4 ülkeden talipli çıktı

Artvin'de av izni çıkan hayvanlara 4 ülkeden talipli çıktı
Maliye Bakanlığı'ndan mera açıklaması

Maliye Bakanlığı'ndan mera açıklaması