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Ev kadınına faizsiz kredi

Aile bütçesine destek olmak isteyen ev kadınlarına devletten faizsiz kredi desteği var. 15 bin liraya kadar çıkan kredinin vadesi ilk 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere 8 yıla kadar çıkabiliyor...

Ev kadınına faizsiz kredi

ADRES KAYMAKAMLIKLAR


Aile Bakanlığı, ev kadınlarına kendi işini kurabilmesi için 15 bin liraya kadar faizsiz ve uzun vadeli kredi imkanı sunuyor. Bu yolla birçok kadın hem hayalini kurduğu işyerini açıyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor. Bu kredi için kaymakamlıklarında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na başvuru yapılıyor. Amaç yoksul aileye destek.


YOKSULLUK VARSA


Destek hibe niteliğinde değil. Geri ödemeli. Avantajı ise faizsiz olması. 8 yıla kadar çıkan vade diğer bir avantajı. Hatta bu kredi 2 yıl geri ödemesiz. Meyvecilik projelerinde ise geri dönüşler ilk 5 yıl ödemesiz sonraki 6 yıl 6 eşit taksit şeklinde 11 yıl faizsiz olarak uygulanıyor. Bu yolla kredinin geri ödemesi rahatça yapılıyor. Taksidi ödeyemeyeceğinizi anladığınızda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na başvuru yaparak yeniden yapılandırma yapmanız mümkün. iKaMet ediLeN yerde Başvuru yapan kadının ailesiyle ilgili araştırma yapılıyor. Ailenin maddi durumu yetersiz ve ekonomik yoksulluk söz konusuysa, girişimci ev kadınlarına destek sağlanıyor. Destek, vakıfların bütçeleri nispetinde oluyor. Yapılacak işle ilgili hazırlıklar yapıldıktan sonra projeyle, ikamet edilen adrese en yakın yardımlaşma vakfına giderek başvuru yapılıyor.


YÖRESEL ÜRÜN


Projeyi vakıftaki mütevelli heyeti 30 gün içinde inceledikten sonra uygun görürse onaylıyor. Onaylı proje, vakfın fon kuruluna gönderiliyor. Kurul onayı alındıktan sonra, uygun görülen tutar kişiye teslim ediliyor. El işi yapan, yöresel ürünlere yönelik üretim yapanlar, tarımsal faaliyetler destek kapsamında. Üretilecek olan hizmetin veya malın yöresel satış ve pazarlama olanaklarının bulunması ve talep üretecek özellikte olması gerekiyor.


İSTENEN BELGELER


■ Başvuru yapanın dolduracağı form

■ Proje hazırlama formatı

■ Proje başvuru formu

■ Nüfus cüzdan fotokopisi

■ Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)

■ Sosyal Yardım Bilgi Sistemi Dilekçesi (Evli olar için iki adet form gerekiyor)

■ Bir kefil.


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