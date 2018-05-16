Sam Allardyce ile yollarını ayıran Everton, yeni hocasını Hollanda'da buldu. Liverpool temsilcisi, takımı PSV Eindhoven'ın teknik direktörü Marcel Brands'e emanet ediyor.

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Hollanda Kulübü gelişmeleri doğruladı. Cenk Tosun'un devre arasında transfer olduğu Everton'da Allardyce'ın sisteminin Cenk Tosun'a uymadığı eleştirileri yapılıyordu. Yeni teknik direktör ile birlikte yıldız oyuncunun performansının nasıl etkileneceği merakla bekleniyor.

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