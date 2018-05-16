Everton'ın yeni teknik direktörü belli oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Sam Allardyce'tan boşalan teknik direktörlü koltuğuna Marcel Brands'ı getirdi

16 Mayıs 2018, Çarşamba 18:37 Son Güncelleme: 16 Mayıs 2018, Çarşamba 18:38
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Sam Allardyce ile yollarını ayıran Everton, yeni hocasını Hollanda'da buldu. Liverpool temsilcisi, takımı PSV Eindhoven'ın teknik direktörü Marcel Brands'e emanet ediyor.

DOĞRULANDI

Hollanda Kulübü gelişmeleri doğruladı. Cenk Tosun'un devre arasında transfer olduğu Everton'da Allardyce'ın sisteminin Cenk Tosun'a uymadığı eleştirileri yapılıyordu. Yeni teknik direktör ile birlikte yıldız oyuncunun performansının nasıl etkileneceği merakla bekleniyor.

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