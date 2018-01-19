Evi olmayana TOKİ'den 285 TL'ye yeni ev

Dar gelirlilere yönelik konutların aylık taksidi 285 liradan başlıyor. Yani kira öder gibi ev sahibi olmak mümkün. 15-20 yıl vadeyle satışa sunulan konutlar için emekliler ve geliri 3200 lirayı aşmayan aileler başvurabiliyor.
BUNLARA DİKKAT
● Başvurular evin bulunduğu yerdeki Halkbank ya da Ziraat Bankası’na yapılacak.
● Başvuruda Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalanacak.
● Sözleşme imzalanırken daire bedelinin en az yüzde 10’u kadar peşinat alınıyor.
● Peşinat bedeli üzerinden binde 5 oranında banka komisyonu kesiliyor.
● Banka komisyonu üzerinden alınan vergi yüzde 5.
● Bu bedeller taksitler halinde ödenebiliyor.
● Evi alanların 14 gün içinde cezasız cayma hakkı var.
● Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yıl Ocak ve Temmuz’da iki kez memur maaş artışına göre zamlanacak.
ARANAN ÖZELLİKLER
● Ev alacak kişi bulunduğu yerin nüfusuna kayıtlı olarak en az 1 yıl ikamet ediyor olmalı.
● Aile fertlerinin üzerine kayıtlı ev bulunmamalı.
● Başvuranlar 25 yaşını doldurmuş olmalı.
● Aylık hane halkı geliri net 3200 lirayı aşmamalı.
● Haneden sadece bir kişi başvuru yapabiliyor.
İdil Janet Demiray