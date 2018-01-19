Evi olmayana TOKİ'den 285 TL'ye yeni ev



BUNLARA DİKKAT



ARANAN ÖZELLİKLER

İdil Janet Demiray

Dar gelirlilere yönelik konutların aylık taksidi 285 liradan başlıyor. Yani kira öder gibi ev sahibi olmak mümkün. 15-20 yıl vadeyle satışa sunulan konutlar için emekliler ve geliri 3200 lirayı aşmayan aileler başvurabiliyor.● Başvurular evin bulunduğu yerdeki Halkbank ya da Ziraat Bankası’na yapılacak.● Başvuruda Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalanacak.● Sözleşme imzalanırken daire bedelinin en az yüzde 10’u kadar peşinat alınıyor.● Peşinat bedeli üzerinden binde 5 oranında banka komisyonu kesiliyor.● Banka komisyonu üzerinden alınan vergi yüzde 5.● Bu bedeller taksitler halinde ödenebiliyor.● Evi alanların 14 gün içinde cezasız cayma hakkı var.● Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yıl Ocak ve Temmuz’da iki kez memur maaş artışına göre zamlanacak.● Ev alacak kişi bulunduğu yerin nüfusuna kayıtlı olarak en az 1 yıl ikamet ediyor olmalı.● Aile fertlerinin üzerine kayıtlı ev bulunmamalı.● Başvuranlar 25 yaşını doldurmuş olmalı.● Aylık hane halkı geliri net 3200 lirayı aşmamalı.● Haneden sadece bir kişi başvuru yapabiliyor.