İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

SON DAKİKA

Evi olmayana TOKİ'den 285 TL'ye yeni ev

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), kendisi, eşi ve çocukları dahil hiç konut sahibi olmayan vatandaşlara ev satmaya başladı

Evi olmayana TOKİ'den 285 TL'ye yeni ev
Dar gelirlilere yönelik konutların aylık taksidi 285 liradan başlıyor. Yani kira öder gibi ev sahibi olmak mümkün. 15-20 yıl vadeyle satışa sunulan konutlar için emekliler ve geliri 3200 lirayı aşmayan aileler başvurabiliyor.


BUNLARA DİKKAT


● Başvurular evin bulunduğu yerdeki Halkbank ya da Ziraat Bankası’na yapılacak.

● Başvuruda Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalanacak.

● Sözleşme imzalanırken daire bedelinin en az yüzde 10’u kadar peşinat alınıyor.

● Peşinat bedeli üzerinden binde 5 oranında banka komisyonu kesiliyor.

● Banka komisyonu üzerinden alınan vergi yüzde 5.

● Bu bedeller taksitler halinde ödenebiliyor.

● Evi alanların 14 gün içinde cezasız cayma hakkı var.

● Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yıl Ocak ve Temmuz’da iki kez memur maaş artışına göre zamlanacak.


ARANAN ÖZELLİKLER


● Ev alacak kişi bulunduğu yerin nüfusuna kayıtlı olarak en az 1 yıl ikamet ediyor olmalı.

● Aile fertlerinin üzerine kayıtlı ev bulunmamalı.

● Başvuranlar 25 yaşını doldurmuş olmalı.

● Aylık hane halkı geliri net 3200 lirayı aşmamalı.

● Haneden sadece bir kişi başvuru yapabiliyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Devrim gibi! Toplu taşımada turnikeler kalkacak

Devrim gibi! Toplu taşımada turnikeler kalkacak
Ehliyet sınavında tablet dönemi

Ehliyet sınavında tablet dönemi
Türk Telekom’un yerine 155 odalı otel yapılıyor

Türk Telekom’un yerine 155 odalı otel yapılıyor
İstanbullular park yasağında rekor kırdı

İstanbullular park yasağında rekor kırdı
Son dakika: Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı

Son dakika: Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Gümrük Bakanlığı 11 saadet zinciri firması hakkında soruşturma açtı

Gümrük Bakanlığı 11 saadet zinciri firması hakkında soruşturma açtı
Sömestirde 450 bin kişi tatil yolcusu

Sömestirde 450 bin kişi tatil yolcusu
İlk kez ev sahibi olacaklara 4 yeni destek geliyor

İlk kez ev sahibi olacaklara 4 yeni destek geliyor
Doğuş Grubu Zuma'nın Nusr-et'in halka arzını planladığı belirtildi

Doğuş Grubu Zuma'nın Nusr-et'in halka arzını planladığı belirtildi
Son dakika: TÜSİAD adını değiştirdi

Son dakika: TÜSİAD adını değiştirdi
Kredi borcu ödenmezse ne olur?

Kredi borcu ödenmezse ne olur?