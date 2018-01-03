Evi olmayana ucuz konut

45 BİNİ GEÇECEK



20 YIL VADE İMKANI

Gizem Yetil

Eşi, kendisi ve çocukları dahil hiç konut sahibi olmamış vatandaşlara Ankara’dan Yozgat’a Eskişehir’den Afyon’a kadar 33 ilde 45 bin 456 konut satılacak. En fazla konut Ankara’da yapılacak. Toplu Konut İdaresi (TOKİ), bir araya gelerek ön talepte bulunanlar için de 15 bin konut yapacak. TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Vatandaşlarımız 180-240 ay vade ile kira öder gibi, taksitle konut sahibi olacak” dedi.’nin dar gelirliler için ürettiği konutlara başvurabilmek için öncelikle kendisi, eş ve velayeti altındaki çocukları üzerine kayıtlı ev olmaması gerekiyor. İkinci olarak daha önce TOKİ’den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olmak ile başvurucunun 18 yaşını doldurmuş olması koşulu aranıyor. Konut bedelinin en az yüzde 10’u peşinat olarak alınıyor. 20 yıla kadar vade imkanı sağlanıyor.