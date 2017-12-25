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Evi peşin alana yüzde 12 indirim

Rönesans Gayrimenkul, İstanbul Maltepe’de yaptığı ‘Piazza’ evleri için yıl sonu kampanyası yaptı.

Evi peşin alana yüzde 12 indirim
Şirket, peşin ödemelerde yüzde 12 indirime ek olarak 50 bin liraya kadar indirim çeki fırsatı sunuyor.

Piazza’da 1+1’ler 641 bin ile 885 bin lira arasında, 2+1’ler 940 bin ile 1 milyon 561 bin lira arasında, 3+1’ler 1 milyon 933 bin liraya, 3+1 dubleksler ise 1 milyon 627 bin ile 1 milyon 853 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.
 

TESLİME 6 AY KALDI


Piazza, ofis, konut ve alışveriş merkezinden oluşuyor. Teslimine yaklaşık 6 ay kaldı. Yıllık ziyaretçi sayısının yaklaşık 16 milyon olması beklenen Piazza’nın, alışveriş merkezi ve ofis bölümünde ortalama 5 bin kişinin çalışacağı öngörülüyor. Projenin alışveriş merkezi kısmında konser ve etkinliklerin yapılacağı açık bir meydan, yeme içme mekanları, mağazalar ve sinema olacak.
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