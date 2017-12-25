Evi peşin alana yüzde 12 indirim

TESLİME 6 AY KALDI

Haber Merkezi

Şirket, peşin ödemelerde yüzde 12 indirime ek olarak 50 bin liraya kadar indirim çeki fırsatı sunuyor.Piazza’da 1+1’ler 641 bin ile 885 bin lira arasında, 2+1’ler 940 bin ile 1 milyon 561 bin lira arasında, 3+1’ler 1 milyon 933 bin liraya, 3+1 dubleksler ise 1 milyon 627 bin ile 1 milyon 853 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.Piazza, ofis, konut ve alışveriş merkezinden oluşuyor. Teslimine yaklaşık 6 ay kaldı. Yıllık ziyaretçi sayısının yaklaşık 16 milyon olması beklenen Piazza’nın, alışveriş merkezi ve ofis bölümünde ortalama 5 bin kişinin çalışacağı öngörülüyor. Projenin alışveriş merkezi kısmında konser ve etkinliklerin yapılacağı açık bir meydan, yeme içme mekanları, mağazalar ve sinema olacak.