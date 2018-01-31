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Fed faiz kararını açıkladı

Uluslararası piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına kilitlenmiş durumdaydı. Dün başlayan toplantı bugün sona erdi ve Fed faiz kararını açıkladı. Fed faizlerde değişikliğe gitmedi. Fed politika faizini 1.25-1.50 bandında sabit bıraktı

31 Ocak 2018, Çarşamba 22:16
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faizleri değiştirmeme kararını oybirliği ile aldı. Anket bazlı enflasyon beklentileri az miktarda değişirken ekonomik aktivitenin güçlü bir şekilde arttığı belirtildi. 

Fed enflasyon gelişmeleri yakından izlenmeye devam ettiği vurgusunda bulunurken ABD ekonomisi ılımlı bir hızla büyüyecek mesajını verdi. Fed işgücü piyasasının güçlü olmaya devam edeceğinin de altını çizdi. 

DOLARIN TEPKİSİ NE OLDU ?


Dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyacağı politikalara ilişkin bir miktar ipucu vermesiyle çoğu büyük para karşısında zayıfladı. Dolar, Londra'daki işlemlerde Janet Yellen'ın ekonomiye ilişkin iyimser bir mesaj vereceği yönündeki fiyatlamaların dolar cinsinden varlık talebini destekleyememesinin ardından kayıplarını genişletti.

Euro/Dolar paritesi, 1.2400'ın üzerine çıkmasının ardından kazançlarını genişleterek 1.2463'e ulaştı. Dolar/TL kuru ise Fed kararı öncesi 3.7552 seviyesinde seyrediyordu. Dolar/TL kuru Fed kararı sonrası tepki vermeyerek 3.75 seviyesindeki durumunu sürdürdü. 

Dün, ABD dolar endeksinde yaşanan yukarı yönlü hareketin etkisiyle 3,80'i test eden kur, öğle saatlerinde endekste yaşanan gerilemeye paralel olarak gevşedi ve günü 3,78'in hemen altında kapattı.


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