Fellaini Mourinho'ya resti çekti: Ayrılıyorum!

KARTAL'IN TAKTİĞİ BELLİ

İNGLİZLER DE PEŞİNDE

Erdinç Şahin

Siyah-Beyazlılar’ın transfer hedefleri arasında yer alan, geleceğiyle ilgili olarak kararını verdi.Sakatlığını atlatmasının ardından takımınınoynadığı karşılaşmayla uzun süre sonra formasına geri dönen 30 yaşındaki futbolcunun, kulüp menajerigörüşüp ayrılık kararı aldığı bildirildi. İngiliz basınında çıkan habere göremücadelesinin ardından Portekizli çalıştırıcıyla biraraya gelen tecrübeli oyuncunun, bu kararını resmen ilettiği kaydedildi.Kırmızı-Şeytanlar’a 2013 yılında Everton’dan 32 milyon Euro karşılığında transfer olan Fellaini’nin, kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek. Manchester United’ın yeni sözleşme teklifini daha düşük maaş şartları bulunması sebebiyle reddeden Belçikalı yıldız, sezon sonunda bonservisi elinde olarak Manchester United’la yollarını ayıracak. Başarılı oyuncuyla menaceri aracılığıyla ilk teması kuran Beşiktaş, yüksek maaş ve imza parasına ek olarak uzun bir kontrat önererek Domagoj Vida transferinde olduğu gibi bu futbolcuyu da bitirmeyi hedefliyor.formasıyla çıktığı 5 sezonda 146 karşılaşmada görev yaptı., bu karşılaşmalarda rakip fileleri 19 kez sarsmayı başardı. Asıl bölgesi orta sahanın ortası olmasıma rağmen ön libero ve 10 numara hatlarında da görev yapabilen Fellaini’yle başta eski kulübü Everton olmak üzere birçok İngiliz takımının ilgilendiği biliniyor.