Fenerbahçe yönetiminin kaleci transferi yapıp yapmayacağı belirsizliğini sürdürürken, gündeme sürpriz bir isim geldi. İngiliz basınında The Sun’ın haberine göre, Fenerbahçe ile birlikte Beşiktaş’ın da Southampton’ın 30 yaşındaki tecrübeli kalecisi Fraser Forster için devreye girdi, savaş başladı.

DEĞERİ 15 MİLYON EURO

30 yaşındaki tecrübeli file bekçisi 2014 yılında Celtic’ten Southampton’a transfer oldu. Kariyerinde daha önce Celtic, Newcastle ve Norwich gibi takımların formasını giyen Forster, 2014 yılından bu yana Southampton forması giyiyor. Başarılı eldiven 2.01 boyunda ve transfermarkt verilerine göre 15 milyon euro güncel piyasa değerine sahip.