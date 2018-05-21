Fenerbahçe, ligde 2. olup, Türkiye Kupası’nı da finalde kaybetti. Böylece Sarı-Lacivertliler, tarihinde ilk kez 4 sezon peş peşe müzesine kupa götüremedi.

Ayrıca ligde 19 şampiyonluğu bulunan Kanarya, tarihinde ilk kez Galatasaray’ın 2 şampiyonluk gerisine düştü. Fenerbahçe, bir türlü 20. zaferine ulaşamadığı için, armasına 4. yıldızı da ekleyemedi...