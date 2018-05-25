Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki Mauricio Isla hakkındaki transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi.

Sarı Lacivertliler ile 2020 yılına dek sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcuya üç İtalyan kulübünün talip olduğu öne sürüldü.

İtalya'da yayın yapan Primocanale isimli televizyon kanalı, yıldız isimle başta Genoa olmak üzere Udinese ve Chievo'nun da ilgilendiğini duyurdu.

Geçtiğimiz yaz Cagliari'den bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Isla, daha önce Serie A ekiplerinden Juventus ve Udinese'nin de formasını giymişti.

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