FETÖ'nün mahrem asker imamı tutuklandı

Serap Belovacıklı

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün asker yapılanmasında bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan zanlıların ifadeleri doğrultusunda A.G. hakkında inceleme başlatıldı.Bayburt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da olduğu belirlenen "mahrem asker imam" A.G'yi yakalamak için harekete geçti.Üniversitede araştırma görevlisiyken meslekten ihraç edilen A.G'nin Ankara'daki evine operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına alarak Bayburt'a getirdi.Bayburt Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.