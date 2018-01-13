15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

FETÖ'nün mahrem asker imamı tutuklandı

Bayburt'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın "mahrem asker imamı" olduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

FETÖ'nün mahrem asker imamı tutuklandı
Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün asker yapılanmasında bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan zanlıların ifadeleri doğrultusunda A.G. hakkında inceleme başlatıldı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da olduğu belirlenen "mahrem asker imam" A.G'yi yakalamak için harekete geçti.

Üniversitede araştırma görevlisiyken meslekten ihraç edilen A.G'nin Ankara'daki evine operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına alarak Bayburt'a getirdi.

Bayburt Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TSK'dan Afrin'e top atışı

TSK'dan Afrin'e top atışı
Manisa'daki 'Beyaz Fil' artık tescilli değil

Manisa'daki 'Beyaz Fil' artık tescilli değil
Foça'daki askeri gemide yangın! 11 asker hastanelik oldu

Foça'daki askeri gemide yangın! 11 asker hastanelik oldu
Son dakika! Bozdağ'dan AYM'nin kararına ilişkin yeni açıklama

Son dakika! Bozdağ'dan AYM'nin kararına ilişkin yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar Gaziantep'e getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar Gaziantep'e getirildi
Aşık Veysel'in oğlu Ahmet Şatıroğlu toprağa verildi

Aşık Veysel'in oğlu Ahmet Şatıroğlu toprağa verildi
Çanakkale-Gökçeada seferlerine fırtına iptali

Çanakkale-Gökçeada seferlerine fırtına iptali
Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç'te bir haftaya kalmaz neler yapacağımızı görecekler

Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç'te bir haftaya kalmaz neler yapacağımızı görecekler
Bitlis’te el yapımı patlayıcı imha edildi

Bitlis’te el yapımı patlayıcı imha edildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener FETÖ'cü iddialarına sert çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener FETÖ'cü iddialarına sert çıktı
Sevakin Adası'nda yeni gelişme! Osmanlının Afrika'yı yönettiği yer onarılıyor

Sevakin Adası'nda yeni gelişme! Osmanlının Afrika'yı yönettiği yer onarılıyor