Fiat Chrysler 4.8 milyon aracını geri çağırdı

Fiat Chrysler, ABD'de 4.8 milyon aracını geri çağırdığını duyurdu. Geri çağırılan araçlarda nadir durumlarda da olsa hız sabitleyicinin devre dışı bırakılamaması durumunun görüleceği belirtildi.

Otomotiv devi test sırasında tespit edilen sorunun ardından bir açıklama yaparak söz konusu durumun hız sabitleyicinin arttırıldığı esnada elektrik aksamının kısa devre yapmasıyla oluşabildiğini açıkladı. Ancak frenler motora basın gelecek şekilde tasarlandığı için aracın yine de durabileceği, park moduna geçerek hız sabitleyicinin devre dışı bırakılabileceği ifade edildi.

Fiat Chrysler yine de yazılım güncellemesi yapılana dek sedan, SUV ve kamyonlarda araç sahiplerini hız sabitleyici özelliğini kullanmaması konusunda uyardı.

Geri çağırılan araçlar arasında 15 Jeep, Dodge, Chrysler ve Ram modellerinin olduğu ve diğer ülkelerdeki modellerin de etkilendiği açıklandı.

Verilen bilgiye göre ise sorundan dolayı henüz bir kaza ya da yaralanma olmadı.

Açıklamanın ardından Fiat Chrysler'in hisseleri New York borsasında yüzde 2,5 düşüş gösterdi.