Filiz Kerestecioğlu: Ankara’ya deniz getireceğim

HDP, 24 Haziran’daki genel seçimlerde yarışacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti. Grup Başkanvekili Kerestecioğlu'nun İstanbul olan seçim bölgesi değiştirilerek Ankara 1. bölgeden aday gösterildi.

"NEREDE OLURSAK OLALIM HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Ankara 1. bölge 1. sıradan milletvekili adayı olan Kerestecioğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Ankara 1.Bölge adayıyım. Ankara’ya deniz getireceğim (: Nerede olursak olalım, hep birlikte başaracağız. Yolumuz açık olsun... #KadınlarlaDeğisir” diyerek espri yaptı.



