İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Fırıncıydı girişimci oldu, ürünlerini 9 ülkeye ihraç ediyor

Batman'da küçük atölyesini zamanla geliştirerek hamur teknesi, hamur kesme ve tartma makineleri gibi ürünlerin seri üretiminin yapıldığı fabrikaya dönüştüren Aziz Yavuz, ürünlerini 9 ülkeye ihraç ediyor

Fırıncıydı girişimci oldu, ürünlerini 9 ülkeye ihraç ediyor
Batman'da uzun yıllar fırıncılık yapan Aziz Yavuz, ekmek pişirme makinelerini tamir etmekte zorlanınca İstanbul'da aldığı eğitimle girişimci oldu.

Yavuz, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) açtığı küçük atölyeyi zamanla geliştirerek, 7 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 14 bin metrekare alana kurulu fabrikaya dönüştürdü. Fabrikasında hamur teknesi, hamur kesme ve tartma makineleri gibi ürünlerin seri üretimini yapan Yavuz, bu ürünleri Irak, Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan, İran, Estonya, Letonya, Bosna Hersek, Litvanya'ya ihraç ederek, ülke ekonomisine yıllık 8 milyon dolar katkı sağlıyor.
 

6 kardeşiyle fırıncılık yapıyordu


Yavuz, Batman'da uzun yıllar 6 kardeşi ile fırıncılık yaptıklarını ancak fırınları arızalandığı zaman bölgede fırın tamircisi bulunmadığı için büyük sıkıntı yaşadıklarını kaydederek, bozulan ekmek pişirme makinelerini kendilerinin tamir etmeye çalıştığını söyledi.

Daha sonra İstanbul'da bu konuda 6 aylık eğitim gördüğünü belirten Yavuz, eğitimin ardından Batman'da fırıncılığın yanı sıra bölge illerine teknik servis desteği vermeye başladığını ifade etti.
 

İşlerini zamanla büyüttü


OSB'de açtıkları küçük atölyeyi zamanla geliştirdiklerini dile getiren Yavuz, son 5 yıldır da hamur teknelerinin yanı sıra hamur kesme ve tartma, hamur eleme, çevirme, dinlendirme, şekil verme makineleri, tava arabası ve ekmek pişirme fırınlarının seri üretimine geçtiklerini belirtti.

Ürünlerini 9 ülkeye ihraç ettiklerini bildiren Yavuz, yaptıkları ihracatla ülke ekonomisine yılda 8 milyon dolar katkı sağladıklarını aktardı.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Yerli muz fiyatı tavan yaptı

Yerli muz fiyatı tavan yaptı
DHMİ 'küresel marka' olacak

DHMİ 'küresel marka' olacak
Bankalarda 117 milyon lira unutuldu... Son tarih 15 Haziran!

Bankalarda 117 milyon lira unutuldu... Son tarih 15 Haziran!
Yargıtay'dan emsal karar! Bunu yapan patron yandı

Yargıtay'dan emsal karar! Bunu yapan patron yandı
2018 Taşerona kadro başvuru sonuçları ve sınav tarihleri burada

2018 Taşerona kadro başvuru sonuçları ve sınav tarihleri burada
Bamyanın fiyatı kırmızı eti 3'e katladı

Bamyanın fiyatı kırmızı eti 3'e katladı
Maaş hilesine yargı engeli

Maaş hilesine yargı engeli
Alışveriş sitesi setmoda kapandı

Alışveriş sitesi setmoda kapandı
Trafik sigortalarıyla ilgili yeni gelişme

Trafik sigortalarıyla ilgili yeni gelişme
Çalışanlara kıdem ve ihbar tazminatı müjdesi

Çalışanlara kıdem ve ihbar tazminatı müjdesi
Emekliye müjdeli haber geldi!

Emekliye müjdeli haber geldi!