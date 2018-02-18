Fırıncıydı girişimci oldu, ürünlerini 9 ülkeye ihraç ediyor

6 kardeşiyle fırıncılık yapıyordu

İşlerini zamanla büyüttü

Nazlı Erdol

'da uzun yıllar fırıncılık yapan, ekmek pişirme makinelerini tamir etmekte zorlanıncada aldığı eğitimle girişimci oldu.Yavuz,'nde (OSB) açtığı küçük atölyeyi zamanla geliştirerek, 7 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 14 bin metrekare alana kurulu fabrikaya dönüştürdü. Fabrikasında hamur teknesi, hamur kesme ve tartma makineleri gibi ürünlerin seri üretimini yapan Yavuz, bu ürünleri Irak,'ya ihraç ederek, ülke ekonomisine yıllık 8 milyon dolar katkı sağlıyor.Yavuz, Batman'da uzun yıllar 6 kardeşi ile fırıncılık yaptıklarını ancak fırınları arızalandığı zaman bölgede fırın tamircisi bulunmadığı için büyük sıkıntı yaşadıklarını kaydederek, bozulan ekmek pişirme makinelerini kendilerinin tamir etmeye çalıştığını söyledi.Daha sonra İstanbul'da bu konuda 6 aylık eğitim gördüğünü belirten Yavuz, eğitimin ardından Batman'da fırıncılığın yanı sıra bölge illerine teknik servis desteği vermeye başladığını ifade etti.OSB'de açtıkları küçük atölyeyi zamanla geliştirdiklerini dile getiren Yavuz, son 5 yıldır da hamur teknelerinin yanı sıra hamur kesme ve tartma, hamur eleme, çevirme, dinlendirme, şekil verme makineleri, tava arabası ve ekmek pişirme fırınlarının seri üretimine geçtiklerini belirtti.Ürünlerini 9 ülkeye ihraç ettiklerini bildiren Yavuz, yaptıkları ihracatla ülke ekonomisine yılda 8 milyon dolar katkı sağladıklarını aktardı.