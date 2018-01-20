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Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Fitch Ratings'den beklenen açıklama geldi. Dolar fiyatları TCMB'nin sıkı duruşunu koruyacağı mesajıyla dün yüzde 1 üzerinde düşen düştükten sonra bugün 3.80'i aştı

Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Dolar fiyatları TCMB'den gelen dünkü son dakika faiz kararı ve piyasalarda olumlu etki bırakan PPK mesajları sonrasında yüzde 1 üzerinde düşüş kaydederek 3.80 TL'den 3.77'ye dek gerilemişti.

Düşen kur haftanın son gününe de bu seviyelerden başladı, ardından yüzde 0.9'u aşan yükselişle 3.80'in üzerine çıktı. Dolar kapanış önceki saat 18:45'te 3.8017 TL'den işlem görüyor.


FİTCH'TEN BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ


Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB+" seviyesinde teyit etti, not görünümünün "durağan" olduğunu duyurdu.

Merkez Bankası dün faiz oranlarını beklendiği gibi değiştirmezken enflasyonda baz etkisiyle düşüş olsa bile sıkı duruşun korunacağı mesajı verdi. Türk Lirası da dün bu gelişmeyle yüzde 1'in üzerinde değer kazandı ve gelişen ülke paraları arasında en fazla değer kazanan para birimi oldu.

Analistler 3.80 noktasının direnç olduğunu belirtirken bugün bandın aşılmasıyla birlikte Fitch'in Türkiye için açıklayacağı görünüm raporu bekleniyor. Fitch'in yatırım yapılabilir seviyenin bir kademe altında olan notta veya durağan görünümde değişiklik yapması beklenmiyor. Bu nedenle piyasaya etkisinin de sınırlı kalacağı belirtiliyor.

Öte yandan,Suriye'ye dair jeopolitik risk ve Afrin konusundaki haber akışının TL üzerinde baskı yaratabileceğine dikkat çekiliyo


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