Flaş! Matej Mitrovic iddiası!
Beşiktaş'ın devre arasında Club Brugge'a kiralık olarak gönderdiği Matej Mitrovic'in geleceği belirsizliğini koruyor.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında 4.2 milyon euro karşılığında transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan Matej Mitrovic'in geleceği belirsiz.
Devre arasında Club Brugge'a kiralık olarak giden Mitrovic, Hırvatistan'ın Dünya Kupası kadrosuna da dahil edildi.
Mitrovic'in satın alma opsiyonu Belçika ekibi Club Brugge'un elinde bulunuyor. Brugge, 4 milyon euro ödemesi halinde Mitrovic'in bonservisini alabilecek.
A Spor'da yorumculuk yapan Uğur Karakullukçu, Burgge'un Mitrovic'i transfer edeceğini söyledi. Karakullukçu "Belçika'dan muhabir arkadaşım yazdı. Club Brugge, Beşiktaş'tan kiraladığı Mitrovic'in bonservisini alacakmış." ifadelerini kullandı.