Türkiye pazarına tesis yönetimi alanında faaliyet gösteren 5 şirketi satın alarak 2013 yılından itibaren faaliyet göstermeye başlayan Atalian, hızla büyüyerek sektörde faaliyet gösteren en büyük ilk 3 şirket arasına girmeyi başardı.

Fransa merkezli Atalian'ın Türkiye CEO'su Uğur Oktar, ülkemizdeki bina ve tesis yönetimi sektörünü değerlendirirken şirketin büyüme hedefleri hakkında da önemli bilgiler paylaştı. Dünyadaki örneklerine ve gelişimine bakıldığında henüz yolun başında olduğumuzu söyleyen Oktar; “Temizlik, güvenlik, teknik ve peyzaj gibi alt başlıkları ayrı ayrı yönetmek yerine, bütünleşik olarak tek elden yönetmek, tesis yönetiminde gösterilen hizmet standardını yükseltecek. Atalian olarak yaklaşık 75 yıldır 30 dan fazla ülkede verdiğimiz hizmetlerimizi 2013 yılından itibaren Türkiye'de uygulamaya başladık. Türkiye'de çok önemli bir potansiyel var. Yapılaşma başta İstanbul olmak üzere çok hızlı ilerliyor ve bu büyüme tesis yönetimini ileriye taşıyor. Biz de tüm ortak kullanıma açık yapılarda uyguladığımız profesyonel hizmetlerle, hızla büyüyen tesis yönetimi sektörüne katkı sağlayacağız” dedi.

2023 hedefimiz Türkiye'de sektör liderliği

Türkiye'ye 2013 yılında girmelerine rağmen 4 yılda 8'den fazla hizmet dalı ile sektörde hızlı adımlarla öncü firmalara arasına girdiklerini ifade eden Atalian CEO'su Uğur Oktar; “Fransa'nın Türkiye'deki tesis yönetimi sektörüne ve ülkenin ekonomisine güveni tam. Sektörde orta ve küçük ölçekli şirketler de var ama tüm ihtiyaçları karşılayamayanlar elenecektir. Avrupa ülkelerine baktığımızda, tesis yönetimi pazarının yüzde 50'sini sektörün en büyük 20 şirketi temsil ediyor. Türkiye'de ise, hızlı gelişen bir sektör olduğu için bu oran yüzde 10 seviyelerinde. Ancak önümüzdeki 5 yılda 40 milyar TL'lik hacme ulaşması beklenen sektörde önemli değişiklikler olacak. Bizim gibi global şirketlerin pazarda kapladığı hacim artış gösterecek. Satın almaların ve birleşmelerin fazla olacağı bir 5 yıl bekliyoruz. Atalian olarak hem organik hem de potansiyeli olan şirketleri satın alma yolu ile büyüyeceğiz. 2023 yılında sektör liderliğine ulaşacağımızı öngörüyoruz” dedi.