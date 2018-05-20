Fransa’da Kadınlar ve Erkekler Arasında Eşitlikten Sorumlu Devlet Sekreteri Marlene Schiappa, solcu üniversite sendikası UNEF’in başörtülü olan Başkanı Maryam Pougetoux’nun rahatsız. Schiappa, bir başörtülü temsilcinin sendika başkanı seçilmesini “politik İslam reklamı” olarak gördüğünü ifade etti. “Üniversitede başörtüsü takma özgürlüğü var ama siyasi mesaj verilmesine karşıyım. Herhangi bir öğrenci değil, UNEF’in başkanından bahsediyoruz” diyen Schiappa, “Başörtülü sendika başkanı olması UNEF’in değerlerine uymayan bir şey” diye konuştu.

“UNEF solcu, laik, ilerici, feminist bir sendika. Başörtülü ve dini siyasete karıştıran bir sözcü bulmaları UNEF’in değerlerine uymuyor” diyen Schiappa’ya cevap veren Sendika Başkanı Maryam Pougetoux ise, “Başörtümü kesinlikle siyasi bir amaçla takmadım. Kesinlikle öyle değil” cevabını verdi.

İHA