Galatasaray Donk'un sözleşmesini uzatacak mı? Flaş gelişme

KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Erdinç Şahin

'da son günlerde gündem olankonusuda flaş bir gelişme yaşandı...’nun sakatlığı ve’nin ayrılığı sonrasında performansı ile formayı alan Ryan Donk, eski takımıkarşısında da deplasmandaki maçta ilk 11'de olacak.Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Donk’u kazanan ve takıma monte eden, Hollandalı oyuncudan vazgeçmeyip’yi yine yedek bırakacak. Bu arada sözleşmesi sezon sonunda bitecek olanise bu performansı ile yeni kontrata en yakın isim olarak görülüyor.Futbolcularının sergiledikleri performansa göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncular hakkında kararını verecek olan Fatih Terim’in, Donk’un bu grafiğini sürdürmesi halinde Hollandalı oyuncu ile nikah tazeleyeceği öğrenildi.Galatasaray'da, Donk'un sözleşme uzatmasına kesin gözüyle bakılıyor.