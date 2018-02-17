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Galatasaray Donk'un sözleşmesini uzatacak mı? Flaş gelişme

Galatasaray'da çok tartışılan ancak Fatih Terim'le birlikte takıma monte edilen Ryan Donk'ta flaş gelişme yaşandı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Hollandalı futbolcu için karar verildi.

Galatasaray Donk'un sözleşmesini uzatacak mı? Flaş gelişme
Galatasaray'da son günlerde gündem olan Ryan Donk konusuda flaş bir gelişme yaşandı... Fernando’nun sakatlığı ve Ndiaye’nin ayrılığı sonrasında performansı ile formayı alan Ryan Donk, eski takımı Kasımpaşa karşısında da deplasmandaki maçta ilk 11'de olacak.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Donk’u kazanan ve takıma monte eden Fatih Terim, Hollandalı oyuncudan vazgeçmeyip Tolga Ciğerci’yi yine yedek bırakacak. Bu arada sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Donk ise bu performansı ile yeni kontrata en yakın isim olarak görülüyor.
 

KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR


Futbolcularının sergiledikleri performansa göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncular hakkında kararını verecek olan Fatih Terim’in, Donk’un bu grafiğini sürdürmesi halinde Hollandalı oyuncu ile nikah tazeleyeceği öğrenildi.

Galatasaray'da, Donk'un sözleşme uzatmasına kesin gözüyle bakılıyor.

 


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