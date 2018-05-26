Galatasaray Yuto Nagatomo konusunda kararını verdi!

Galatasaray'ın devre arasında Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo'nun Sarı Kırmızılılar'da kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken İtalyan basınından konuyla ilgili flaş bir haber geldi.

La Gazzetta dello Sport gazetesi, Galatasaray yönetiminin Japon sol bekin bonservisini almaya karar verdiğini yazarken Cim Bom'un oyuncu için ödeyeceği bonservis bedelini de açıkladı.

Buna göre Sarı Kırmızılılar, Nagatomo için İtalyan kulübüne 3 milyon euro civarında bir teklif yapmayı planlıyor.

Özellikle finansal fair-play nedeniyle başı sıkışık olan ve 40 milyon euroluk bir gelire ihtiyaç duyan Milano kulübünün bu fiyatı kabul edeceği iddia edildi.