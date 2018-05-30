Galatasaray’da ayrılıklar belli oldu! 5 isim yolcu…

Galatasaray’da bu sezon itibarıyla sözleşmesi sona eren isimler; Carrasso, Latovlevici, Yasin, Koray ve Eray İşcan’la yolların ayrılacağı öğrenildi. Aslan’ın transfer hedeflerinden biri de, Carrasso ve Eray’ın kontratlarının bitmesi nedeniyle yedek kaleci olacak. Genç ve yerli bir oyuncunun alınması gündemde.

TOLGA TEKLİF BEKLİYOR

Tudor’un görevine son verilmesiyle Udinese’ye transferi suya düşen Tolga Ciğerci için gelecek yeni transfer teklifleri bekleniyor.

İMZAYA DEĞİL, FORMULA’YA…

Geçtiğimiz günlerde menajeri Ahmet Bulut’la Monaco’da görüntülenen Yasin Öztekin’in, buraya Formula 1’in Monaco ayağını izlemek için gittiği ortaya çıktı.