Belçikalı savunmacı, Galatasaray’a dönmek istediğini her fırsatta hem medyaya hem kulübüne karşı dile getiriyor.

Ancak City cephesi, Denayer’den bonservis bedeli kazanmaya kararlı. Şu ana kadar Championship takımı Leeds United dışında teklif getiren olmadı. Denayer ise bir alt lige gitmek yerine, Galatasaray’a imza atmak istiyor. Görüşmeler bir süre daha devam edecek.