Garry Rodrigues için çılgın bonservis!

“Sportwitness.co.uk” sitesine değerlendirmelerde bulunan Galatasaray Başkan Yardımcısı Adil Araboğlu, “Evet birçok kulübün onu istediğinin farkındayız. Beş Avrupa ekibi geçen hafta onu izlemek için temsilcilerini gönderdi. Bugün için baktığımda Garry Rodrigues’in bonservis bedelinin 30 milyon euro olduğunu düşünüyorum. Yine de her şey yaz dönemindeki transfer sezonunda netleşir” yorumunda bulundu.

25 MİLYONA RAZI OLABİLİRLER

Haberde West Ham’ın mart ayında 27 yaşındaki kanat oyuncusu için 12 milyon euro teklif ettiği ancak G.Saray’ın 18 milyon eurodan kapıyı açtığı belirtildi. Bugün içinse 18 milyon euro da Rodrigues için yeterli olmayacak. İngiltere’den onu isteyen takımların yaptığı araştırmaya göre; bu futbolcu için 25 milyon euro gibi bir rakamın kasadan çıkması söz konusu. Pazarlıklar sonrasında Galatasaray’ın 30 yerine 25 milyon euroya razı olacağı söyleniyor. Her şey yapılacak resmi görüşmelere bağlı.

EVERTON VE NEWCASTLE İSTEDİ

İngiliz sitesinde yapılan değerlendirmede, Rodrigues’in son olarak Akhisarspor’a karşı 2 asist yaptığı ve takımını şampiyonluk yolunda taşıdığı kaydedildi. İngiltere’den bu futbolcuyla en ciddi ilgilenen ekiplerin Everton ve Newcastle United olduğu yazıldı. Aynı zamanda Fransa’dan Lyon ve Almanya’dan Borussia Dortmund da Garry Rodrigues’in peşinde. Futbolcu ise daha önce yaptığı açıklamada önümüzdeki sezon Galatasaray’la birlikte Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istediğini açıklamıştı.





Akşam