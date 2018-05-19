Gazişehir Gaziantep - Erzurumspor maçı özeti
Spor Toto 1. Ligi play-off finalinde Gazişehir Gaziantep'le Erzurumspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikasında ve uzatma dakikalarında da gol olmayınca penaltılara gitti. Penaltılarda rakibine üstünlük sağlayan Erzurumspor Süper Lig'e yükselen son ekip oldu
Süper Lig'e çıkan son takım belli oldu Bursa'da oynanan nefesleri kesen mücadelenin ilk 90 dakikasında gol sesi çıkmadı. Maçın uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmayınca penaltılara gidildi.
SÜPER LİG'E YÜKSELDİ
Penaltılarda skorla rakibine 5-4 üstünlük kuran Erzurumspor, MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor'un ardından Süper Lig'e yükseldi.