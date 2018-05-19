Gazişehir Gaziantep - Erzurumspor maçı özeti Spor Toto 1. Ligi play-off finalinde Gazişehir Gaziantep'le Erzurumspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikasında ve uzatma dakikalarında da gol olmayınca penaltılara gitti. Penaltılarda rakibine üstünlük sağlayan Erzurumspor Süper Lig'e yükselen son ekip oldu