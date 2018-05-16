CIA'deki 33 yıllık kariyerinde Direktör Yardımcısı konumunda bulunan Gina Haspel'in, Dışişleri Bakanı atanan Mike Pompeo'dan boşalan Direktör koltuğuna oturması önündeki ilk engel kalktı.

11 Eylül 2001 saldırıları sonrası 'terör' zanlılarının kaçırılıp esir alınarak işkenceden geçirmesi programının yöneticilerinden biri olan Gina Haspel, 9 Mayıs'ta başlayan onay sürecinde, bugün Senato İstihbarat Komisyonu'ndan geçiş aldı.Senato İstihbarat Komisyonu'nda kapalı kapılar ardında yapılan oylamada kadın istihbaratçıya 5'e karşı 10 olumlu oy verildi.Senato İstihbarat Komisyonu'nun Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'sinden 8, azınlıktaki Demokrat Parti'den 7 üyesi var.

7 Demokrat üye içinden Komisyon Başkan Yardımcısı Mark Warner ve Joe Manchin, Cumhuriyetçi üyelere katılarak Haspel'den yana oy kullandıklarını belirtti.



