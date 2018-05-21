Giyim devi 100 mağazasını kapatıyor!

Marks and Spencer'ın (M&S) toplamda 100 mağazasını kapatacağı iddia edildi. The Sunday Times'ta yer alan habere göre İngiliz merkezli küresel giyim devinin bu hafta içerisinde bu yönde bir açıklama yapacağı belirtildi.

Daha önce İngiltere genelinde yaklaşık 2 bin kişiyi işsiz bırakabilecek, 60 civarında mağazasını kapatacağını açıklayan şirketin bu kez 40 mağazasını daha kapatacağı kaydediliyor.

Adı açıklanmayan bir M&S sözcüsü ise The Sun Online'a yaptığı açıklamada, "Mağazaları kapatma planlarımızı hızlandırıyoruz. Sürdürülebilir, karlı bir iş modeli için bu yönde harekete geçilmesi gerekiyor." dedi.

TÜRKİYE'DE 49 MAĞAZASI VAR

Öte yandan Marks & Spencer, Türkiye’de açtığı yeni mağazalarıyla büyümeye ise devam ediyor. Şirketin Türkiye'de 49 mağazası bulunuyor.

1884 yılından bu yana faaliyet gösteren küresel devin dünya genelinde de 45 farklı ülkede bini aşkın mağaza var.