Gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? (6 Ağustos altın fiyatları) Altın fiyatları adeta uçuşa geçti! Altının gram fiyatı 200 lirayı zorluyor! Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? Cumhuriyet ve küçük altın ne kadar? soruları ekonominin gündeminde. Amerika ile olan yaptırım krizi tansiyonu yükseltti ve altın fiyatları yükselmeye başladı. Bugün serbest piyasada gram altın 199,48 liradan alınırken, 199,50 liradan satılıyor. İşte 6 Ağustos Pazartesi 2018 Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları...