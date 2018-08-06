Gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? (6 Ağustos altın fiyatları)
Altın fiyatları adeta uçuşa geçti! Altının gram fiyatı 200 lirayı zorluyor! Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? Cumhuriyet ve küçük altın ne kadar? soruları ekonominin gündeminde. Amerika ile olan yaptırım krizi tansiyonu yükseltti ve altın fiyatları yükselmeye başladı. Bugün serbest piyasada gram altın 199,48 liradan alınırken, 199,50 liradan satılıyor. İşte 6 Ağustos Pazartesi 2018 Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları...
Altında hızlı yükseliş sürüyor! Bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. 6 Ağustos Pazartesi günü yükselişini sürdürdü. Altın fiyatları son 15 günde Amerika ile olan yaptırım konusu nedeniyle oldukça hızlı değer kazandı. Altın kaç lira? Gram altın 199-200 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise cumhuriyet,küçük ve çeyrek altın kaç lira? İşte ayrıntılar…
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın 199,48 liradan alınırken, 199,50 liradan satılıyor
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın ise 317,16 liradan alınırken 324,58 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın da 632,33’den alınırken 649,16 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını ise 1300,00 liradan alınıp 1313,00 liradan alıcı buluyor.