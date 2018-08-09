Gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte fiyatlar...

9 Ağustos altın fiyatları.... Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram ve çeyrek altın fiyatları düğün sezonunun da gelmesi ile sıkça araştırılıyor. Amerika yaptırım gerilimi sonrası fiyatlar rekora koşuyor. Bir önceki kapanışa göre yükseliş sergileyen altın fiyatlarında son durum nasıl? 9 Ağustos Perşembe yani bugün altın fiyatında Kapalıçarşı’da altının gramı 207,38’den alınırken 207,47 lira civarından satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 207,38 liradan alınırken, 207,47 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 333 liradan alınırken 340 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 665 TL'den alınırken 680 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını ise 1358,00 liradan alınıp 1370,00 liradan alıcı buluyor.