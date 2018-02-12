Gribi 1 günde yok eden hap geliştirildi

GELECEK YIL PİYASAYA SÜRÜLECEK

Mevsimler kaydı, grip sezonu değişti

Çok önemli uyarı: Sık grip olanların kansere yakalanma riski daha yüksek

Senim Tanay

İlaç, Japon bir ilaç firması tarafından geliştirildi. En çok kullanılan grip ilacından bile 3 kat daha hızlı etki ettiği belirtilen ilaç, tek seferlik kullanımda grip virüsünü bloke ediyor.Virüsün tamamen vücuttan atılması için ise, her iki ilaçta da aynı süre gerekiyor ancak yeni bileşen hastada anında rahatlama hissi uyandırıyor.İlaç firmasının CEO’su Isao Teshirogi bileşimin, virüsünün vücuttaki diğer hücrelere yayılmasını engellediğini ve böylece hastalığın bulaşma riskini de azalttığını söyledi.İlacın gelecek yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor.