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Gribi 1 günde yok eden hap geliştirildi

Japonya’da tek seferlik kullanımda grip virüsünü bloke eden, virüsün tamamen vücuttan atılmasını ise 24 saat içinde gerçekleştiren hap geliştirildi

12 Şubat 2018, Pazartesi 15:52
Gribi 1 günde yok eden hap geliştirildi
İlaç, Japon bir ilaç firması tarafından geliştirildi. En çok kullanılan grip ilacından bile 3 kat daha hızlı etki ettiği belirtilen ilaç, tek seferlik kullanımda grip virüsünü bloke ediyor.

Virüsün tamamen vücuttan atılması için ise, her iki ilaçta da aynı süre gerekiyor ancak yeni bileşen hastada anında rahatlama hissi uyandırıyor.

GELECEK YIL PİYASAYA SÜRÜLECEK

İlaç firmasının CEO’su Isao Teshirogi bileşimin, virüsünün vücuttaki diğer hücrelere yayılmasını engellediğini ve böylece hastalığın bulaşma riskini de azalttığını söyledi.

İlacın gelecek yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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