Gülben Ergen ve Mustafa Erdoğan'ın Yeşim Salkım'a açtığı davaya takipsizlik kararı!

Gülben Ergen, Yeşim Salkım'ın
televizyonda yaptığı açıklamalar hakkında sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşarak hukuki süreci başlatacağını açıklamıştı. Gülben Ergen'in açıklamasının ardından Mustafa Erdoğan da eski eşinin yanında olarak o da dava açacağını açıklamıştı.
Bu açıklamaların sonunda eski eşler ortak bir dava açtılar. Ancak o dava hakkında bugün kovuşturmaya yer olmadığı kararı çıktı. Yani diğer bir deyişle dava hakkında takipsizlik kararı çıkartıldı.
SEREN SERENGİL CEZAEVİ'NDE
Öte yandan, Gülben Ergen'in aleyhinde konuşması mahkeme tarafından yasaklanan Seren Serengil
karara uymadığı gerekçesiyle 3 gün zorlama hapis cezası aldı ve bugün cezaevine girdi.
Seren Serengil
, cezaevine gönderildiği sırada Gülben Ergen
Instagram hesabından fotoğraf paylaştı. Gülben Ergen
paylaştığı fotoğrafın altına "Sağlıklı bir hayat için, önce sağlıklı bir ruh, sonra beden. İçeriyi beslemeden, dışarıyı süsleyince yalan oluyor. Arınmış, temiz kokan, suya bolca dokunan her beden ışıldar." notunu düştü.
Gülben Ergen
İŞTE GÜLBEN ERGEN'İN PAYLAŞIMI:
'in bu paylaşımı Seren Serengil
'e nispet olarak algılandı.
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Elif Bayram