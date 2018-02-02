Gülben Ergen ve Mustafa Erdoğan'ın Yeşim Salkım'a açtığı davaya takipsizlik kararı!

Yeşim Salkım'a dava açan Gülben Ergen’e eski eşi Mustafa Erdoğan da destek olmuştu. İkili Yeşim Salkım'a ortak bir dava açmıştı. İşte o davaya takipsizlik kararı çıktı...