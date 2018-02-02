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Gülben Ergen ve Mustafa Erdoğan'ın Yeşim Salkım'a açtığı davaya takipsizlik kararı!

Yeşim Salkım'a dava açan Gülben Ergen’e eski eşi Mustafa Erdoğan da destek olmuştu. İkili Yeşim Salkım'a ortak bir dava açmıştı. İşte o davaya takipsizlik kararı çıktı...

02 Şubat 2018, Cuma 14:08
Gülben Ergen ve Mustafa Erdoğan'ın Yeşim Salkım'a açtığı davaya takipsizlik kararı!
Gülben Ergen, Yeşim Salkım'ın televizyonda yaptığı açıklamalar hakkında sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşarak hukuki süreci başlatacağını açıklamıştı. Gülben Ergen'in açıklamasının ardından Mustafa Erdoğan da eski eşinin yanında olarak o da dava açacağını açıklamıştı.

Bu açıklamaların sonunda eski eşler ortak bir dava açtılar. Ancak o dava hakkında bugün kovuşturmaya yer olmadığı kararı çıktı. Yani diğer bir deyişle dava hakkında takipsizlik kararı çıkartıldı.


SEREN SERENGİL CEZAEVİ'NDE


Öte yandan, Gülben Ergen'in aleyhinde konuşması mahkeme tarafından yasaklanan Seren Serengil karara uymadığı gerekçesiyle 3 gün zorlama hapis cezası aldı ve bugün cezaevine girdi.

Seren Serengil, cezaevine gönderildiği sırada Gülben Ergen Instagram hesabından fotoğraf paylaştı. Gülben Ergen paylaştığı fotoğrafın altına "Sağlıklı bir hayat için, önce sağlıklı bir ruh, sonra beden. İçeriyi beslemeden, dışarıyı süsleyince yalan oluyor. Arınmış, temiz kokan, suya bolca dokunan her beden ışıldar." notunu düştü. 


İŞTE GÜLBEN ERGEN'İN PAYLAŞIMI:


<strong>Gülben Ergen</strong>&#39;in&nbsp; bu paylaşımı <strong>Seren Serengil</strong>&#39;e nispet olarak algılandı.

Gülben Ergen'in  bu paylaşımı Seren Serengil'e nispet olarak algılandı.

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